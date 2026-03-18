Ασφυκτικές πιέσεις από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη καταγγέλλει, καταθέτοντας ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος. «Μου ζήτησαν να παραιτηθώ γιατί δεν πληρώθηκαν τα δεσμευμένα ΑΦΜ», τόνισε

Το χρονικό της καρατόμησής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν συμμορφώθηκε προς τας υποδείξεις, περιέγραψε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος ο οποίος έβαλε ευθέως στο «κάδρο» τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κ. Σημανδράκος ο οποίος ήταν επικεφαλής του Οργανισμού από τον Ιούλιο 2022 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους τον επίσης πρώην Πρόεδρο, Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών ελέγχων, Αθανασία Ρεππα. μίλησε για τις πιέσεις που δέχθηκε με αποτέλεσμα την εξώθησή του σε παραίτηση.

Το «εκρηκτικό» κλίμα ξεκίνησε, όπως είπε, αφότου ανέλαβε υπουργός ο κ. Αυγενάκης, μετά τις εκλογές του 2023. « Οι εντάσεις άρχισαν χωρίς ιδιαίτερο λόγο αλλά η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα", κατέθεσε ο μάρτυρας τονίζοντας πως στόχος των πιέσεων του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη ήταν η πληρωμή όλων των ΑΦΜ που είχαν κάνει δήλωση, ακόμη και των δεσμευμένων. Θα έπρεπε να πάρουν προκαταβολή τον Οκτώβριο του 2023, ανέφερε.

« Δεχόμουν πολύ συχνά τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη , οι οποίοι έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα, μου έλεγαν «παρακαλούμε να πληρωθούν», «πότε θα πληρωθούν…. κάντε ότι μπορείτε», όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν μια μεγάλη πίεση».

Την αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση του κ. Σημανδράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδότησε η απόφαση του να εξαιρεθούν τα ΑΦΜ που αφορούσαν δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Όπως υποστήριξε, ο μάρτυρας, μετά την πληρωμή της προκαταβολής για τους αιτούντες επιδότησης, στις 27 Οκτωβρίου 2023 ο Λ. Αυγενάκης μέσω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ζήτησε την παραίτησή του, καρατόμησή και επειδή εξαίρεσε από την πληρωμή 9.300 ΑΦΜ, τα οποία είχαν υποβάλλει δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, του.

«Την Πέμπτη 27/10 έγινε η πληρωμή, την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για συγχαρητήρια για την πληρωμή και βγαίνει δελτίο τύπου του Υπουργείου για την πληρωμή. Τη Δευτέρα, 11 με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Στρατάκος (γενικός γραμματέας), λέγοντάς μου ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι «θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω».

Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε πως η η πρώτη σοβαρή διένεξη με τον τότε Υπουργό ήρθε με αφορμή την ανάληψη έργου Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού. Ενώ ήταν σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Σημανδρακου, ο κ. Αυγενάκης του ζήτησε να «κατεβάσει» το διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη λεκτική αντιδικία και ανταλλαγή υβριστικών εκφράσεων.

«Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του Υπουργού να «κατέβει» η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και ότι δε μπορεί να γίνει αυτό με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή με επιχειρήματα για να το θέσω στο ΔΣ. Προφανώς ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση, τότε Υπουργός παρενέβη, άρχισε έντονη λογομαχία, υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δε την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας. Μετά με πήρε τηλέφωνο και ο κ Κελετσης, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ο κ. Μπαμπασίδης (τότε Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να με πείσει να κατεβάσω τη σύμβαση», είπε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Ο μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε ότι για όσα συνέβαιναν είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει .Όπως είπε μάλιστα ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο ,υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό , στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου, όπως ισχυρίστηκε στην πρώτη, ήταν παρόντες και οι Υπουργοί, Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης. Σύμφωνα με τον κ. Σημανδράκο, τα τρία υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, αφού ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τις πιέσεις Αυγενάκη και την κατάσταση στον Οργανισμό, του έδωσαν τη διαβεβαίωση να συνεχίσει το έργο του, αψηφώντας τις πιέσεις.

«Μου είπαν «αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο…. Προχωράς μην ακούς τίποτα», ανέφερε ο κ. Σημανδρακος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2023, έστειλε δεύτερη επιστολή στον κ. Μπρατάκο για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το μάρτυρα, στη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, με τον κ. Μπρατάκο, του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Ο κ. Σημανδρακος αναφερόμενος στον προκάτοχο του Λευτέρη Αυγενάκη, Γιώργο Γεωργαντα είπε ότι είχαν αγαστή συνεργασία και συμφωνία επάνω στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.