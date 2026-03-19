Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο αγοραστής πακέτου 3 εκατ. μετοχών της ΕΥΔΑΠ, που αντιστοιχεί στο 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υδρεύσεως.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 9,7 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τρέχουσας τιμής 8,790 ευρώ, με τη συνολική αξία να ανέρχεται στα 29,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, πωλητής ήταν ο μέτοχος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Σαλονίκης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης στρατηγικής τοποθέτησης του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος μέσω της θυγατρικής του URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είχε αποκτήσει ποσοστό 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Αμερικανό επενδυτή John Paulson, έναντι 103,4 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα αυτή συναλλαγή, η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ αυξάνεται στο 12,52%, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε έναν κλάδο με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική απόκτηση πραγματοποιήθηκε μέσω δύο πακέτων συνολικά 10,34 εκατ. μετοχών, σε τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχούσε σε premium 37% σε σχέση με το τότε κλείσιμο των 7,31 ευρώ.

Η ενίσχυση της θέσης του ομίλου υπό τον Γιώργο Περιστέρη εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της παρουσίας του σε υποδομές με σταθερές και ρυθμιζόμενες αποδόσεις. Ο κλάδος της διαχείρισης υδάτων, στον οποίο δραστηριοποιείται η ΕΥΔΑΠ, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός, ιδίως ενόψει του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας ύψους 2,5 δισ. ευρώ.