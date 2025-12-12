Χαμόγελα για τον Πιερρακάκη κατά την είσοδό του στη Βουλή.

Μετά βαΐων και κλάδων υποδέχτηκαν στη Βουλή τον υπουργό Οικονομικών και νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να τον συγχαρούν δια ζώσης ήταν ο γραμματέας της Βουλής, Βασίλης Μπαγιώκος και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου.

Χαμογελαστός ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαιρέτησε, μοίρασε φιλιά, αγκαλιές και αστειεύτηκε λέγοντας «σαν πολλοί μαζευτήκατε».

O Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό 2026 στις 20:00 αλλά μίλησε νωρίτερα.

{https://www.youtube.com/watch?v=H2WE3D2pfmk}