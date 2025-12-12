Μετά βαΐων και κλάδων υποδέχτηκαν στη Βουλή τον υπουργό Οικονομικών και νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να τον συγχαρούν δια ζώσης ήταν ο γραμματέας της Βουλής, Βασίλης Μπαγιώκος και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου.
Χαμογελαστός ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαιρέτησε, μοίρασε φιλιά, αγκαλιές και αστειεύτηκε λέγοντας «σαν πολλοί μαζευτήκατε».
O Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό 2026 στις 20:00 αλλά μίλησε νωρίτερα.
{https://www.youtube.com/watch?v=H2WE3D2pfmk}