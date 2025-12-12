«Είστε υπόλογοι για το ότι φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός» κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη κατά την πρώτη μέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε τον λόγο μετά τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Eurogroup, και αφού τον συνεχάρηκε εξαπέλυσε σφοδρή κριτική ζητώντας του να απαντήσει «η χώρα πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Γιατί το ελληνικό νοικοκυριό είναι πρώτο σε δαπάνες στέγασης, υπάρχει απόκλιση με τους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη. Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία που συνιστά στις χώρες να μειώσουν τους έμμεσους φόρους. Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους 12-13 δισ.».

»Ως πρόεδρος του Eurogroup θα πιέσετε τον υπουργό Οικονομικών να μειώσει τους έμμεσους φόρους; Μη γελάτε. Κύριε Πιερρακάκη αυτό είναι το ζήτημα.Τ α πράγματα είναι απλά και μετρημένα. Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική να στερεύεται την αγορά έχοντας αντλήσει ένα υπερπλεόνασμα 4 δισ.; Είναι καλή πρακτική να τρέχουν οι τράπεζες με 4 δισ. κέρδη; Το 2025 επιτρέψατε να φύγουν από την αγορά, μόνο για τις τράπεζες και την ΔΕΗ, 5,5 δισ.Και να μας πείτε είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική να στερεύετε την αγορά; Είστε εσείς υπεύθυνος για το ότι έχουν φύγει από την αγορά. Λειτουργείτε εις βάρος της επόμενης γενιάς. Δεν πρέπει να χαίρεστε, να ντρέπεστε, κύριε Πιερρακάκη» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τον λόγο πήρε ο Κυριάκος Πιερρακάκη ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τοξικότητα.

«Μιλήσατε για τοξικότητα κ. Πιερρκάκη» απάντησε ο κ. Φάμελλος παίρνοντας ξανά τον λόγο. «Τοξικότητα είναι να μην μπορείς να ζήσεις, να μη σου φτάνει ο μισθός, να είσαι σε μία χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες στον τομέα της υγείας. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ζουν δύο εργαζόμενοι έστω με δύο μισθούς των 950 ευρώ; Για αυτό είναι οι αγρότες στον δρόμο γιατί δεν υπάρχει αύριο» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πρόσθεσε πως «Λες και είστε υπουργός σε μία άλλη χώρα, εισηγείστε προϋπολογισμό σε μία άλλη χώρα. Εσείς μόνο να πουλήσετε θέλετε. Είστε η κυβέρνηση που εκτοξεύσατε τον ΦΠΑ. Είστε 10,5 δισ το πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ενώ ήταν 7 άρα είστε ήδη στο υπερπλεόνασμα. Αφήνετε τα καρτέλ να αισχοκερδούν. Μην κρύβεστε άλλο πίσω από τον δημοσιονομικό κόφτη. Έχετε 1,7 δισ γιατί επιλέξατε να μην εισπράξετε φόρους από τους πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πλούσιους που αισχροκερδούν. Αφού ηγείστε στο Eurogroup να γίνουμε Ευρώπη, γιατί είναι καραμέλα ότι σας κόβει ο κόφτης. Είστε υπόλογοι για το ότι φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.