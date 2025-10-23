Η Αντιγόνη Μακρή μίλησε μέσα από το δωμάτιο της Ελένης για όλες τις εξελίξεις που έρχονται στον «Άγιο Έρωτα».

Ο Χάρης Χρονόπουλος και η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», συνάντησαν την Αντιγόνη Μακρή μέσα στο δωμάτιο της Ελένης, του χαρακτήρα που υποδύεται στον «Άγιο έρωτα» και μίλησαν για τη σειρά και τον ρόλο της.

«Είναι πολύ οικείος αυτός ο χώρος, όποτε βρίσκομαι εδώ φοράω και τα ρούχα του ρόλου, νιώθω κατευθείαν η Ελένη», θα πει η Αντιγόνη στην αρχή της κουβέντας.

Όσα αποκάλυψε η Αντιγόνη Μακρή για τον «Άγιο Έρωτα»

Λατρεύει την Ελένη, όπως λέει, «γιατί είναι πάρα πολύ ειλικρινής δεν μπορεί να πει ψέματα. Γι’ αυτό είχε κάνει και την αποκάλυψη στον αδελφό της. Και πήρα πολλά απειλητικά μηνύματα τότε, “πώς τόλμησες και ντροπή σου”, σαν να μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ελένη, αντί για τους πραγματικούς “ενόχους”».

Πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της; «Θα δείτε αρκετά πράγματα για το τί νιώθει η Ελένη σιγά σιγά, τι επιτρέπεται να νιώθει και τι όχι, αν το αναγνωρίζει στον εαυτό της, αν μπορεί να το καταλάβει.

Όσο και να παλεύει με το μέσα της η Ελένη, δεν ξέρω τι θα καταφέρει να εκφράσει, αν θα κυριαρχήσει κάποια στιγμή αυτό που χρωστά στον εαυτό της, να ζήσει τη ζωή της, να δεχτεί τα συναισθήματά της και να προχωρήσει. Ή αν θα κυριαρχήσει το αν θα απογοητεύσει τους γύρω της. Γιατί αυτό είναι κάτι που ακόμα το σκέφτονται πολλοί άνθρωποι».

Ίσως είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα γυναικείο gay χαρακτήρα σε σειρά εποχής… «τουλάχιστον που αποδίδεται με τόση προσοχή, τόση ανθρωπιά και τόση ιστορική αλήθεια. Εμείς πήραμε αυτή τη σπάνια περίπτωση, γιατί σίγουρα υπήρχαν γυναίκες, όσο αόρατες κι αν ήταν, όσο κρυφά κι αν γινόντουσαν τα πράγματα.Και πιστεύω ότι πολλοί έφυγαν από αυτή τη ζωή -συγνώμη συγκινούμαι όποτε μιλάω για αυτό- όχι απλώς με ανεκπλήρωτα πράγματα, χωρίς να έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους», καταλήγει.

Δείτε τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=H-5h6nr2q7o}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.