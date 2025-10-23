«First Dates» - κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Δείτε το trailer του First Dates – Πέμπτη 23/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=wpyAJHyIlGI}

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει τα όριά της!

Η Κατερίνα έχει βαρεθεί τους Βέλγους και αποφάσισε να ταξιδέψει ως την Αθήνα για να βρει τον έρωτα, φυσικά στο πιο σωστό μέρος, στο εστιατόριο του First Dates! Αναζητά ένα αγόρι με χιούμορ και λιτό λεξιλόγιο, για να τον καταλαβαίνει. Ο Βαγγέλης, με το εξαιρετικό του στυλ, το λαμπερό του χαμόγελο και την αισθησιακή του φωνή, ίσως είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει η γλυκιά Κατερίνα.

Η Λιάνα δηλώνει αυθόρμητη, ευαίσθητη και πεισματάρα. Δεν είναι σίγουρη τι να περιμένει ή τι μπορεί να προκύψει στο αποψινό της ραντεβού. Για ένα πράγμα είναι απόλυτα βέβαιη, θέλει ένα ραντεβού γεμάτο γέλιο και χαρά. Ο Κωνσταντίνος ψάχνει μια γυναίκα με ωραίο βλέμμα, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Το ραντεβού θα έχει σίγουρα άφθονο χιούμορ, θα έχει όμως και συνέχεια;

Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης. Και οι δύο ψάχνουν αυτό το «κάτι», που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Πολλοί μεγάλοι έρωτες ξεκίνησαν από μεγάλες κόντρες. Θα καταφέρει, άραγε, αυτό το ζευγάρι να ξεπεράσει τις διαφορές του ή αυτή η κόντρα θα έχει αρχή και τέλος στο First Dates;

Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις είναι στο μενού του αποψινού First Dates!

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 23/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=-q4Ha3PDgpQ}