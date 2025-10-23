Οι γιατροί το απέδωσαν στο άγχος, σύμφωνα με την Κιμ Καρντάσιαν.

Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι της οικογένειάς της, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Το teaser που προβλήθηκε στην πρεμιέρα του 7ου κύκλου περιλαμβάνει πλάνα από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε η 45χρονη. «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα», ανακοινώνει στην οικογένειά της και συμπλήρωσε ότι οι γιατροί το απέδωσαν στο άγχος.

Σε άλλα πλάνα του ίδιου teaser μιλά για το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχω την πολυτέλεια να φύγω», λέει στην κάμερα. «Ο πρώην μου θα είναι στη ζωή μου ό,τι κι αν γίνει, έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί», συμπληρώνει.

Στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του «The Kardashians» αναφέρει ακόμα ότι είναι ξανά αντιμέτωπη με την ψωρίαση, για πρώτη φορά μετά το διαζύγιό της. Σε ό,τι αφορά στη σχέση της με τον ράπερ, σχολιάζει: «Πάντα ένιωθα ότι είχα κατά κάποιο τρόπο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Πάντα ένιωθα άσχημα και πάντα τον προστάτευα και ήθελα να τον βοηθήσω».

{https://www.youtube.com/watch?v=7b7079GxbSw}