Το All’s Fair είχε βαθμολογηθεί ένα μεγαλοπρεπέστατο μηδενικό στο Rotten Tomatoes.

Η πρωτότυπη σειρά του Hulu, «Όλα Επιτρέπονται» («All’s Fair»), με την Κιμ Καρντάσιαν και δημιουργό τον Ράιαν Μέρφι, ανανεώνεται για δεύτερο κύκλο επεισοδίων στο Disney+.



Ο πρώτος κύκλος της σειράς, έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη πρεμιέρα πρωτότυπης scripted σειράς του Hulu τα τελευταία τρία χρόνια, με βάση τις πρώτες 3 ημέρες προβολής μέσω streaming. Το «Όλα Επιτρέπονται» έχει επίσης κυριαρχήσει στη συζήτηση στα social media με περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια εμφανίσεις (περίοδος αναφοράς: 8 Οκτωβρίου 2025 – 20 Νοεμβρίου 2025).

Ωστόσο, οι κριτικοί δεν φαίνεται να αγάπησαν ιδιαίτερα τη σειρά με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν, οι οποίοι αρχικά τη βαθμολόγησαν με... 0% -ένα σοκαριστικά αρνητικό ρεκόρ- στο Rotten Tomatoes, αν και τώρα έχει ανέβει στο... 3%. Η εφημερίδα Telegraph χαρακτήρισε τη σειρά ως «έγκλημα κατά της τηλεόρασης», ενώ το περιοδικό The Hollywood Reporter περιέγραψε την ερμηνεία της Καρντάσια ως «άκαμπτη και χωρίς συναίσθημα, χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα».

Στο «Όλα Επιτρέπονται», μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Στη σειρά, πρωταγωνιστούν ακόμα οι: Ναόμι Γουότς, Σάρα Πόλσον, Γκλεν Κλόουζ και Τεγιάνα Τέιλορ.

Ο πρώτος κύκλος της σειράς «Όλα Επιτρέπονται», είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television και είναι τώρα διαθέσιμος, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη. Το φινάλε του κύκλου, έρχεται στις 9 Δεκεμβρίου, με δύο επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.