Η νέα σειρά «All’s Fair» με την Κιμ Καρντάσιαν πέτυχε τη σπάνια βαθμολογία... 0% στο Rotten Tomatoes.

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, All’s Fair, με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν, έχει γνωρίσει το απόλυτο... «θάψιμο» απο τους κριτικούς και έχει λάβει βαθμολογία 0% -το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ- στο Rotten Tomatoes.

Τα πρώτα τρία επεισόδια της σειράς του Hulu κυκλοφόρησαν χθες (4 Νοεμβρίου), με την Καρντάσιαν να υποδύεται τη δικηγόρο διαζυγίων Allura Grant, ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας που απασχολεί αποκλειστικά γυναίκες και εκπροσωπεί μόνο γυναίκες πελάτες, μαζί με τις Ναόμι Γουότς, Σάρα Πόλσον, Γκλεν Κλόουζ, Glenn Close και Τεγιάνα Τέιλορ.

{https://youtu.be/4SVJMKNfF0w?si=cPjMqgOh-NNxcdgL}

Οι κριτικές μέχρι στιγμής είναι συντριπτικά αρνητικές, με τους κριτικούς των εφημερίδων The Guardian και The Times να της δίνουν 0 αστέρια στα πέντε και την σειρά να έχει μια σπάνια βαθμολογία 0% στον ιστότοπο Rotten Tomatoes. Στο Metacritic, έχει βαθμολογία 18, που αντιπροσωπεύει «συντριπτική αντιπάθεια».



Η εφημερίδα Telegraph χαρακτήρισε τη σειρά ως «έγκλημα κατά της τηλεόρασης», ενώ το περιοδικό The Hollywood Reporter περιέγραψε την ερμηνεία της Kardashian ως «άκαμπτη και χωρίς συναίσθημα, χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα».

Ενώ οι κριτικοί συμφωνούν στις κριτικές τους, οι θαυμαστές φαίνεται να είναι πιο διχασμένοι. Στο X (Twitter), κάποιος περιέγραψε τη σειρά ως «υπέροχα ανόητη», ενώ άλλος είπε: «Είναι μια πολύ διασκεδαστική σειρά, γιατί είναι υπερβολική και κακή χωρίς επιφυλάξεις, και αυτό είναι φανταστικό».

I’ve started watching All’s Fair, and it’s gloriously silly. Selling Sunsets meets Suits meets Real Housewives. I’m addicted. pic.twitter.com/Mk6oK7bDyW — Lizzie ?? ? (@biscuit_ersed) November 4, 2025

Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Το All’s Fair στο Ηulu τολμά να θέσει το ερώτημα “Πρέπει μια σειρά να είναι καλή;” και η απάντηση είναι όχι, δεν πρέπει. Εδώ έχουμε θρυλικές ηθοποιούς που δίνουν τις χειρότερες ερμηνείες της καριέρας τους, και χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο για να βγάλεις από αυτές μια τέτοια ανικανότητα. Καταπληκτικό!».

All’s Fair on Hulu dares to ask the question “Does a show need to be good?” & the answer is no, it doesn’t. We have legendary actresses here giving the worst performances of their careers, it takes a special kind of talent to pull that kind of inability out of them. Amazeballs. — Kat ♱ (@albertcamslut) November 4, 2025

Η Καρντάσιαν που μαζί με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ υπογράφουν και την εκτελεστική παραγωγή της σειράς, είπε ότι ο χαρακτήρας της εμπνέεται από τη διάσημη δικηγόρο διαζυγίων Laura Wasser, τη δικηγόρο της για τα διαζύγια της από τον Kanye West και τον Kris Humphries.

Υπάρχουν ακόμα έξι επεισόδια του All’s Fair που δεν έχουν προβληθεί, με το επόμενο να βγαίνει στις 11 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, θα βγαίνει ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προβληθούν τα δύο τελευταία επεισόδια μαζί.