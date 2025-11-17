Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν, πριν από μερικές ώρες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πως δεν κατάφερε να περάσει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει το όνειρό της.

Η ίδια, φανερά απογοητευμένη και με δάκρυα στα μάτια, έβγαλε ένα βίντεο μέσω του οποίου μοιράζεται τα συναισθήματά της.

«Είμαι τόσο κουρασμένη και είναι σαν κάθε φορά που νιώθω ότι είμαι ένα βήμα μπροστά, κάτι συμβαίνει και προσπαθεί να με εμποδίσει να το κάνω. Ένα μέρος μου θέλει να σταματήσει. Νιώθω ότι θα εκραγεί το μυαλό μου», ακούγεται να λέει στο σύντομο στιγμιότυπο.

Την ίδια δημοσίευση, επέλεξε να την συνοδεύσει με μία μακροσκελή λεζάντα, μέσω της οποίας, εκδηλώνει την επιθυμία της να συνεχίσει να προσπαθεί για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: «Έχω μοιραστεί τόσο πολύ αυτό το ταξίδι μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα μερικές από τις δύο τελευταίες εβδομάδες της μελέτης μου, τα πάνω και τα κάτω μου, και όλα όσα συνέβησαν. Στις 7 Νοεμβρίου, έμαθα ότι δεν πέρασα στις εξετάσεις. Ήταν απογοητευτικό, αλλά δεν ήταν το τέλος. Αυτό το όνειρο, σημαίνει πολλά για εμένα για να το εγκαταλείψω, οπότε θα συνεχίσω να μελετώ, να μαθαίνω και να προσπαθώ μέχρι να πετύχω».

{https://www.instagram.com/p/DRIO52kEnvu/}