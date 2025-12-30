Το ξεχωριστό βίντεο της Φίνος Φιλμ για το 2025, αφιερωμένο σε όσους «έφυγαν» μέσα στο έτος.

Με ένα ιδιαίτερο, νοσταλγικό βίντεο γεμάτο εικόνες και στιγμές από τον χρυσό ελληνικό κινηματογράφο, η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το 2025, το οποίο μέσα στις επόμενες ώρες παραδίδει τη σκυτάλη στο 2026.

Μέσα από αγαπημένες σκηνές και διαχρονικές ατάκες, το βίντεο φέρνει στο νου μνήμες, συναισθήματα και μια γλυκιά αίσθηση αισιοδοξίας, ενώ κλείνοντας αναφέρονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ασπρόμαυρου κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή μέσα στο 2025.

Στο βίντεο – αφιέρωμα, παρουσιάζονται μερικές από τις πιο εμβληματικές, διαχρονικές στιγμές της Φίνος Φιλμ και των αστέρων της, ενώ κάθε στιγμιότυπο «ανήκει» σε έναν μήνα.

Από τον Ιανουάριου του 2025, μέχρι και το σήμερα, κάθε σκηνή, έχει κάτι να «πει».

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Φίνος Φιλμ, αποχαιρετά το 2025, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης στο instagram, σημειώνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, προσφέροντας ευχές για ένα όμορφο έτος.

{https://www.instagram.com/p/DS4U8x-D_p7/}