Δείτε τη δημοσίευση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου.

Μία νέα φωτογραφία επέλεξε να αναρτήσει η Κωνσταντίνα Σουροπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία κάνει μια σύντομη ανασκόπηση του 2025, που μέσα στις επόμενες ώρες θα παραδώσει τη σκυτάλη στο 2026.

Η ίδια, στη φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα, το βράδυ της Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, φαίνεται να ποζάρει στο ασανσέρ, μπροστά από τον καθρέπτη, ενώ στη λεζάντα της έγραψε μερικά γεγονότα από όσα κατάφερε να βιώσει τη χρονιά που ολοκληρώνεται: «Μετράω αντίστροφα, Μετράω πόσο ηρέμησα με αυτά που δεν εξηγούνται,

Μετράω πόσο σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτά που δεν με αφορούν..

Αν έχω μια ευχή για φέτος είναι να συνεχίσω να είμαι δυνατή όπως εδώ. Να μπορώ να αντεπεξέρχομαι στις δυσκολίες, να γελάω όσο πιο δυνατά μπορώ, να έχω ανθρώπους που δεν με ζυγίζουν, αλλά που με καταλαβαίνουν..

Σε μέρη που δεν είναι σκηνικά, αλλά εμπειρίες..

Συνεχίζω να δίνω το παρόν αληθινά».

{https://www.instagram.com/p/DS5UMY-iOIE/}