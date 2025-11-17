Για την Καίτη Κωνσταντίνου, τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον χώρο του θεάτρου μίλησε ο ηθοποιός.

Για τα όσα συμβαίνουν «πίσω από τις κάμερες» και τα φώτα της δημοσιότητας, μίλησε ο ηθοποιός, Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος, παραχώρησε μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη στον φακό της εκπομπής «Super Katerina».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός μίλησε για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνους, τον Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και το σκηνικό που έλαβε χώρα μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Απόστολου Γκλέτσου στον «αέρα» του Real View.

Όσα ανέφερε ο Σταύρος Νικολαΐδης

Αρχικά λοιπόν, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στα «Εγκλήματα» και την πορεία του στην υποκριτική, ενώ με αφορμή αυτό μίλησε για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο, ο ηθοποιός ανέφερε: «Την άμεση απώλεια την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μαζί σου. Αγαπούσα την Καίτη, ήταν κομμάτι της νιότης μου, της ζωής μου, της καριέρας μου. Ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος».

Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση, στράφηκε προς την δήλωση που είχε γίνει η αφορμή για τον on – air καβγά της Σοφίας Μουτίδου με τον Απόστολο Γκλέτσο, λέγοντας: «Αυτά είναι περισσότερα για τον κόσμο. Εμείς όλοι, μεταξύ μας ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο κάθε ένας, τι κάνει ο καθένας, τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας…».

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Σταύρος Νικολαΐδης σημείωσε: «Ο Πέτρος για εμένα, ήταν ένας πολύ συμπαθείς άνθρωπος. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά δεν είχα δουλέψει ποτέ μαζί του».

