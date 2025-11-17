Η Εριέττα Μανούρη, μίλησε για τη συμμετοχή της στο «Μια νύχτα μόνο» και την μητρότητα.

Η ηθοποιός, Εριέττα Μανούρη, που πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μίλησε για το ρόλο της στη σειρά, για τη δημοσιότητα, το θέατρο και τις ερωτήσεις περί μητρότητας.

Παρά το γεγονός πως σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά, απουσίαζε από το πλατό της εκπομπής, οι συνεργάτες της, υποδέχθηκαν την καλεσμένη τους, με την οποία μίλησαν για την ζωή της, και τα επαγγελματικά της ζητήματα.

Η Εριέττα Μανούρη, στον καναπέ του «Buongiorno»

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, μιλώντας για τον ρόλο της «κακιάς» που υποδύεται στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», ξεκαθάρισε, πως αποφεύγει να βάζει «ταμπέλες» στους χαρακτήρες που ενσαρκώνει: «Προσπαθώ να μην βάζω την ταμπέλας της «κακιάς» στους ρόλους και κάπως να βρίσκω σε αυτούς τους ανθρώπους το τραύμα πίσω από αυτή την συμπεριφορά. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι «στόχος» της Άσπας», σημείωσε αρχικά και εξήγησε μεταξύ άλλων:

«Πραγματικά υπήρξε ερωτευμένη με τον άντρα της. Δεν τον διάλεξε με κριτήριο τα χρήματα. Δεν δικαιολογώ την απιστία αλλά μετά την γέννα η Άσπα θα πέρασε μια επιλόχειο κατάθλιψη. Θεωρώ πως θα γίνει πιο συμπαθής (σ.σ μετά την απάτη), αλλά η Άσπα, δεν είναι και πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Δηλαδή και εγώ που την παίζω με εκνευρίζω. Έχει πολλά σκοτάδια. Δεν είναι δικαιολογία για την απιστία. Κάπως όμως θα το συμπονέσουμε αυτό το κορίτσι», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων γελώντας.

Σε δεύτερο χρόνο, με αφορμή την κατάληξη της προηγούμενης συζήτησης, η ηθοποιός, μίλησε για την μητρότητα, λέγοντας: «Τώρα που μπήκα στα 30, έχει αρχίσει και με απασχολεί γιατί στην σειρά που έχω παιδιά, με ρωτούν για παιδί. Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περάνει μια γυναίκα από πίσω», ανέφερε και συνέχισε:

«Πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είμαι στη φάση του να θέλω να κάνω ένα παιδί. Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο».

Συγκεκριμένα, σχετικά με την μητρότητα και τις ερωτήσεις περί αυτού, η ηθοποιός, ανέφερε: «Θεωρώ ότι υπάρχουν «κατηγορίες» γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες. Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία».

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έπαθα και έμαθα. Όταν είσαι σε μια σχέση ερωτευμένος και ευτυχισμένος δεν μπορείς να παίζεις και κρυφτό. Είναι κρίμα να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις ή να γκουγκλάρει πράγματα και να βλέπεις μόνο για την προσωπική ζωή σου. Θα μπορούσα το εκμεταλλευτώ πλήρως, αλλά είναι κάτι που δε με απασχολεί γιατί κάνω με πολλή αγάπη την δουλειά μου και αυτό είναι που με αφορά. Έχω μάθει να είμαι προσεκτική πια αλλά σε πλαίσιο του να μην καταπατώ τα θέλω μου», κατέληξε σχετικά με την δημοσιότητα και τον τρόπο με τον οποίο την διαειρίζεται.