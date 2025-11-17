Η δίδυμες αδερφές Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου, καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Για το δέσιμό τους, τη σχέση τους και την απώλεια της μητέρας τους, μίλησαν οι δίδυμες και ολόιδιες αδερφές, Χριστίνα και Ιωάννα Μάνδρου, οι οποίες, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Μάνδρου, ειδικεύεται στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, ενώ με τη σειρά της, η αδερφή της, η Χριστίνα, είναι συμβολαιογράφος. Οι δύο γυναίκες λοιπόν, μίλησαν για τις ζωές και την μεταξύ τους σχέση.

Όσα αποκάλυψαν η Ιωάννα και η Χριστίνα Μάνδρου

Μιλώντας αρχικά για το δέσιμο και το δεσμό τους, η δημοσιογράφος, πήρε το λόγο και εξήγησε: «Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένες, είμαστε ανιδιοτελείς στη σχέση μας από τα μικρά ως τα μεγάλα. Δεν έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας η καθεμία για τον εαυτό της», ανέφερε αρχικά και εξήγησε πως μεγάλωσαν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Με τη σειρά της η Χριστίνα Μάνδρου, εξήγησε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και ειδικότερα σχετικά με το πώς επέλεξαν να κινηθούν στη ζωή τους:

«Έχουμε κάνει τις ίδιες σπουδές, ως δημοσιογράφος και συμβολαιογράφος, επαγγέλματα που απαιτούν εργατικότητα, προσπάθεια και εξωστρέφεια. Οι διαφορές τώρα: Η Ιωάννα είναι πιο τολμηρή και πιο εξωστρεφής, γι’ αυτό διάλεξε μια δουλειά με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ που είμαι πιο εσωστρεφής και μεθοδική πήγα στο ανάλογο επάγγελμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως μάλιστα είναι γνωστό, τα δίδυμα αδέρφια, συχνά παρουσιάζουν κοινές σωματικές αντιδράσεις, ακόμη και αν δεν έχουν καθημερινή επαφή. Έτσι οι δύο αδελφές εξήγησαν στον «Στούντιο 4»: «Κρυώνουμε μαζί, αρρωσταίνουμε περίπου μαζί, μας πονάει το ίδιο μάτι. Το 2016 είχαμε πάθει πνευμονία με διαφορά μιας μέρας, χωρίς να έχουμε συναντηθεί. Συναισθηματικά είναι ακόμα περισσότερο, έχουμε διαίσθηση τι συμβαίνει στη μία και στην άλλη. Μιλάμε πολλές φορές κάθε μέρα».

Τέλος, σχετικά με την απώλεια της μητέρας τους, εξήγησαν πως πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη σε νεαρή ηλικία στις ζωές τους, με αποτέλεσμα αυτό να καθορίσει και να ενισχύσει το δέσιμό τους: «Ο θάνατος της μητέρας μάς έφερε πιο κοντά. Μετά την απώλεια της μητέρας μας, ο μπαμπάς μας έμεινε μόνος με δύο 10χρονα κορίτσια. Ήταν ένας άριστος πατέρας και σπάνιος χαρακτήρας και μας υποστήριξε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb3a6166g2x?integrationId=40599y14juihe6ly}