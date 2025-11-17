Ο Νίκος Κουρής μιλάει για τον έρωτα και την προσωπική του ζωή.

Για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή μίλησε ο Νίκος Κουρής, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει λεπτομέρειες σε σχέση με τον έρωτα στην ζωή του.

Να υπενθυμιστεί, πως ο ηθοποιός, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου φαίνεται να πέρασε καλά. Μεταξύ άλλων λοιπό, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός, ανέφερε πως βρίσκεται σε σκέψεις για να παρουσιάσει και πάλι κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση.

Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Κουρής

«Είναι τώρα ένας χρόνος, που σκέφτομαι, ότι αν έχω μια ιδέα που έχω μία ιδέα, μπορώ να το εκκινήσω και να χτυπήσω μία πόρτα και να πω, έχω μία ιδέα. Και προσανατολίζομαι προς τα εκεί. Άμα ανοίξει μία πόρτα ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει», ανέφερε σχετικά με την επαγγελματική του ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deat3e6kiiix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε σχέση με την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Κουρής, απάντησε λακωνικά και με χιούμορ: «Είμαι καλά, είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική ζωή μου. Δεν έχω κάτι να πω. Τα προσωπικά μου δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου. Είμαι πολύ καλά, αυτό θα σου πω, πολύ».

«Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ερωτευμένος και να μη θέλει να ταλαιπωρείται ή να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο έρωτας μας ταλαιπωρεί αλλά μας δίνει και ζωή και μεγάλη χαρά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deat0hajkvjt?integrationId=40599y14juihe6ly}