Οι ευχές του «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha για το νέο έτος και την πρωτοχρονιά.

Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, η παρέα της αγαπημένης μας εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha μοιράζεται προσωπικές στιγμές γεμάτες συναίσθημα, μνήμες και αισιοδοξία.

Απαντώντας στο ερώτημα «Η ωραιότερή μου Πρωτοχρονιά θυμάμαι ήταν όταν…», η Αλεξάνδρα Αθανασίου, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, ο Άγγελος Βουράκης, ο Γιάννης Κορδώνης, ο Χρήστος Κούτρας, ο Βλάσης Κωστούρος και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ξεδιπλώνουν ιστορίες που μας θυμίζουν πως οι γιορτές αποκτούν αξία μέσα από τους ανθρώπους, τις απλές στιγμές και τα αληθινά συναισθήματα.

Μέσα από αυτές τις εξομολογήσεις στέλνουν και τις ευχές τους για το νέο έτος: υγεία, αγάπη, δύναμη, φως, όνειρα, χαμόγελα και ανεμελιά.

Ευχές που δεν μένουν τυπικές, αλλά κουβαλούν τη ζεστασιά και την αλήθεια όσων τις εκφράζουν.

Μια συλλογική υπενθύμιση ότι κάθε νέα χρονιά είναι μια ευκαιρία για καινούργια ξεκινήματα, μικρές χαρές και μεγαλύτερα όνειρα – πάντα με θετική διάθεση και ανοιχτή καρδιά.

Γιατί, όταν οι ευχές λέγονται από καρδιάς, οι στιγμές μοιράζονται και το βλέμμα στρέφεται στο αύριο με αισιοδοξία, τότε τα πράγματα για τη νέα χρονιά που ξεκινά… Καλύτερα δε γίνεται! Στον Alpha!

Αλεξάνδρα Αθανασίου

«Η ωραιότερη Πρωτοχρονιά είναι πάντα αυτή που σε βρίσκει με αγαπημένα σου πρόσωπα».

«Καλή Χρονιά με υγεία και ευχάριστες εκπλήξεις !»

Κωνσταντίνος Αντωνάτος

«Η ωραιότερή μου Πρωτοχρονιά θυμάμαι ήταν όταν αποφάσισα ο χρόνος αλλάξει στην παραλία. Από μικρό παιδί όποια αφορμή και αν έβρισκα, ο προορισμός μου ήταν να βρεθώ στον Μακρύ Γιαλό στην Κεφαλονιά και να ακούσω μουσική. Κάπως έτσι μπήκε για μένα το 2025, με μια συγκλονιστική θέα μέχρι το παρά... ένα του χρόνου και μετά οικογενειακό δείπνο με τους δικούς μου στο σπίτι στο Αργοστόλι. Και ας ήμουν ακόμα με άμμο και μαγιό... Αυτή την πρωτοχρονιά δεν θα την άλλαζα με τίποτα, μιας και όπως λέει ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ό,τι περνάει δεν ξαναπερνάει!»

«Καλή χρονιά!»

Άγγελος Βουράκης

«Η ωραιότερή μου Πρωτοχρονιά θυμάμαι ήταν όταν η αλλαγή του χρόνου με βρήκε μαζί με αγαπημένους φίλους παντελώς ανέμελος σε μια πίστα σκι σε ένα χιονοδρομικό στην Σερβία».

«Εύχομαι σε όλους υγεία αγάπη δύναμη και μια ανέμελη χρονιά!»

Γιάννης Κορδώνης

«Η ωραιότερή μου Πρωτοχρονιά θυμάμαι ήταν όταν όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί σκεφτόμουν αν θα έρθει τελικά ο Άγιος Βασίλης στ’ αλήθεια. Γυρνούσα στο κρεβάτι μου και άκουγα κάθε μικρό θόρυβο, νομίζοντας ότι ήταν τα βήματά του. Η μαμά μου έλεγε να κλείσω τα μάτια μου, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβαινε να αφήσει τα δώρα. Ο μπαμπάς γελούσε και μου έκλεινε το φως. Πριν κοιμηθώ, άφησα κάτω από το δέντρο ένα ποτήρι γάλα και δύο μελομακάρονα, γιατί σκέφτηκα ότι ίσως πεινάει πολύ από τόσα σπίτια. Το πρωί ξύπνησα πριν ακόμα ξημερώσει και πήγα σιγά-σιγά στο σαλόνι, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Κοίταξα πρώτα το πιάτο. Ένα μελομακάρονο έλειπε και το γάλα ήταν σχεδόν άδειο! Τότε ήξερα σίγουρα ότι είχε έρθει.

Φώναξα τους γονείς μου και ήρθαν τρέχοντας. Η μαμά με πήρε αγκαλιά και ο μπαμπάς μου είπε «στα έλεγα εγώ». Καθίσαμε όλοι μαζί στο πάτωμα, τρώγοντας μελομακάρονα και ανοίγοντας δώρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα πως τίποτα άλλο δεν είχε σημασία, μόνο η χαρά και η προσμονή που έγινε αληθινή.

3 Ιανουαρίου 1993, Γιάννης Κορδώνης, 7 ετών».

«Το 2026 εύχομαι να είμαστε γεροί, να αντέχουμε, να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να βρίσκουμε πάντα το φως μέσα στο σκοτάδι! Να αγαπάμε δυνατά και να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, γιατί το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλο. Καλή χρονιά!»

Χρήστος Κούτρας

«Η ωραιότερη Πρωτοχρονιά που θυμάμαι ήταν όταν ήμουν παιδί, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Και όσο το ξανασκέφτομαι, δεν ήταν μόνο μία.

Γιατί πώς να μην αγαπά ένα παιδί αυτή την εποχή του χρόνου; Την πιο φωτεινή, την πιο αστραφτερή, την πιο χαρούμενη. Με μυαλό αθώο, χωρίς έγνοιες, χωρίς προβλήματα και χωρίς το άγχος του «αύριο».

Θυμάμαι ακόμα την αγωνία μου, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, να ψάξω για το δώρο που μου είχε φέρει ο Άγιος Βασίλης. Με το που το ρολόι έδειχνε δώδεκα, όλα τα φώτα στο σπίτι όπου μεγάλωσα, στη Δράμα, έσβηναν με έναν σχεδόν «μαγικό» τρόπο. Και ξαφνικά, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, βρισκόταν το δώρο που λίγες ημέρες πριν είχα ζητήσει. Αν αυτό δεν λέγεται ευτυχία, τότε τι;

Κι όμως, ως ωραιότερη Πρωτοχρονιά μπορώ να χαρακτηρίσω και την πιο απρόσμενη που έχω ζήσει. Εκείνη σε ένα στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου υπηρετούσα από το τέλος του 2009 και υποδέχτηκα το 2010 στο ΚΨΜ. Με ανθρώπους που γνώριζα μόλις 20 ημέρες, με την τηλεόραση να παίζει κάποιο talent show και τα κινητά μας να έχουν πάρει… φωτιά από ευχές.

Δύο τόσο διαφορετικές Πρωτοχρονιές, κι όμως εξίσου δυνατές. Γιατί τελικά, η μαγεία αυτής της νύχτας δεν βρίσκεται στον τόπο ή στις συνθήκες, αλλά στους ανθρώπους και στα συναισθήματα που κουβαλάμε μαζί μας σε κάθε αλλαγή χρόνου».

Με όνειρα που γίνονται πράξη και στιγμές που μένουν αξέχαστες, το 2026 να είναι η… καλύτερή σας χρονιά, μέχρι την επόμενη!

Βλάσης Κωστούρος

«Δεν έχω μία αγαπημένη Πρωτοχρονιά. Έχω πολλές. Κι όλες έχουν ένα κοινό ελάττωμα: δεν ήταν ποτέ τέλειες. Ευτυχώς.

Οι αγαπημένες Πρωτοχρονιές δεν είναι αυτές με το σωστό τραπέζι, το σωστό ρούχο ή τη σωστή φωτογραφία. Είναι εκείνες που σε βρίσκουν με ανθρώπους που αγαπάς, την ώρα που ο χρόνος αλλάζει χωρίς να ζητά τη γνώμη σου.

Μία φορά ήταν στο Μανχάταν. Κρύο ανελέητο, από εκείνα που σε κάνουν να αμφισβητείς τις επιλογές σου. Ο χρόνος μας βρήκε με το κεφάλι σηκωμένο ψηλά, κυριολεκτικά, να βλέπουμε τα βεγγαλικά που έσκασαν ανάμεσα στους ουρανοξύστες... Μαγική εικόνα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Μία άλλη ήταν στο Μιλάνο, με εκείνο το έθιμο να τρως ρώγες σταφυλιού όσο μετράς αντίστροφα. Δώδεκα ρώγες, δώδεκα ευχές, μηδέν αξιοπρέπεια. Στο τέλος παραλίγο να πνιγώ, αλλά γελάγαμε τόσο πολύ που είπα πως, αν είναι να ξεκινήσει έτσι ο χρόνος, ας ξεκινήσει.

Και μετά ήταν μία στο χωριό μου, στην Κόρινθο. Διακοπή ρεύματος από τη χιονοθύελλα, σκοτάδι απόλυτο, φαγητό που δεν ήρθε ποτέ. Καθόμασταν έτσι, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς προσδοκίες. Και κάπως χωρίς προσδοκίες κύλησε κι εκείνη η χρονιά - τι ανακούφιση!.

Και, φυσικά, οι παιδικές. Με την αδερφή μου να στήνουμε χορογραφίες στο σαλόνι, με σοβαρότητα επαγγελματιών και ταλέντο ερασιτεχνικό. Αλλά με χαρά αδιαπραγμάτευτη.

Αν με ρωτήσεις ποια ήταν η καλύτερη, θα σου πω καμία. Γιατί οι ωραιότερες Πρωτοχρονιές δεν ξεχωρίζουν, επαναλαμβάνονται. Κάθε φορά που είσαι με αυτούς που αγαπάς».

Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία, σωματική και ψυχική!

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

«Η καλύτερη Πρωτοχρονιά που θυμάμαι δεν είναι μια Πρωτοχρονιά που έχει περάσει αλλά κάθε Πρωτοχρονιά που περνάω με τα αγαπημένα μου πρόσωπα, που είμαστε όλοι γεροί, υγιείς, αγαπημένοι κι αισιόδοξοι για το μέλλον. Να έχετε μια υπέροχη νέα χρονιά με όλα τα καλά, με υγεία πάνω απ΄όλα και ανεμελιά!»

Εύχομαι χρόνια πολλά, υπέροχα, με Υγεία πάνω απ΄όλα, ανέμελα χρόνια, με χαμόγελα, με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα κοντά και με Ειρήνη στον κόσμο!

Όταν οι ευχές λέγονται από καρδιάς… Καλύτερα δε γίνεται!

«Καλύτερα δε γίνεται». Η εκπομπή που τα κάνει όλα… καλύτερα! Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:50 στον Alpha!