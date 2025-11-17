Νέο επεισόδιο στη σειρά «Ο Δικαστής», κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

«Ο Δικαστής» - Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο στις 22:30

Επεισόδιο 7

Η αποκάλυψη πως ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου (Γιώργος Χρανιώτης), κατευθύνουν προς τα εκεί την οργή του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς), που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης).

{https://www.youtube.com/watch?v=x2h0asTNjyQ}

Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) που πιέζεται έντονα από την Όλγα (Μαρία Αποστολακέα), αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του (Γιώργος Κωνσταντίνου), όπου κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

{https://www.youtube.com/watch?v=GRwyk4Vbyys}

Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Μέσα στη δίνη των εξελίξεων, ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) χρωστάει μια απάντηση στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος).

{https://www.youtube.com/watch?v=9FqC0zc3iWI}

Στη συνάντησή τους, θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.