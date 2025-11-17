Η Αντιγόνη Δρακουλάκη θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, εκδηλώνοντας την επιθυμία της να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Από τις ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις στην επαρχία, ξεκίνησε την καριέρα της η Αντιγόνη Δρακουλάκη, η οποία έχει ξεχωρίσει από τους ρόλους της τόσο στην τηλεόραση όσο και στο σανίδι.

Η ηθοποιός, μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς – νωρίς», σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στην συχνότητα του σταθμού.

Με αφορμή λοιπόν τη συμμετοχή της στην θεατρική παράσταση «Κόμισσα της Φάμπρικας», η Αντιγόνη Δρακουλάκη, θυμήθηκε τα πρώτα της χρόνια στο σανίδι, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να επιστρέψει στην μικρή οθόνη.

Αντιγόνη Δρακουλάκη: Η υποκριτική, το θέατρο και η τηλεόραση

«Τα πρώτα μου βήματα στο θέατρο ήταν στην επαρχία και σε κάποιες αυτοσχέδιες σκηνές, στο σινεμά του μπαμπά του. Ξεκίνησα από νωρίς, από τετάρτη δημοτικού», ανέφερε αρχικά φέρνοντας στο μυαλό της, τις παιδικές τις αναμνήσεις και συνέχισε:

«Είχε δημιουργηθεί μια θεατρική παιδική σκηνή και έπρεπε οπωσδήποτε να μπω, δεν γινόταν να μην το γνωρίσω. Κάθε φορά είναι διαφορετικό το θέατρο, αλλάζουν οι άνθρωποι, οι συνθήκες, οι συνεργάτες, το πλαίσιο... Κάθε έργο σε βάζει σε μια άλλη ψυχοσύνθεση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για την τηλεόραση, σημείωσε: «Με την τηλεόραση ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο προς όλους, σε όλα τα σπίτια, σε όλους τους καναπέδες, σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει μια γνωριμία και το βλέπεις όταν συναντάς τυχαία τους ανθρώπους στον δρόμο και σου λένε «σε ξέρω». Είναι πολύτιμο γιατί έρχονται και σε βλέπουν και στο θέατρο», ανέφερε σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και συνέχισε εκφράζοντας την επιθυμία της να επιστρέψει στην τηλεόραση, στην περίπτωση που της προταθεί κάποια καλή δουλειά:

«Με ενδιαφέρει να επιστρέψω στην τηλεόραση, την αγαπώ και αγαπώ τις καλές δουλειές, τις συνεργασίες με ανθρώπους που μπορούν να σε πάνε παρακάτω... Όλοι μας ψάχνουμε την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια. Το καλό με εμάς τους καλλιτέχνες είναι ότι υπάρχει πολλή χαρά και τη μεταφέρουμε στο σπίτι, προσαρμόζεται και η οικογένεια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deaqofqnjoox?integrationId=40599y14juihe6ly}