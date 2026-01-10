Τόνισε πως «η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας του δείχνει την πόρτα της εξόδου».

Σχολιάζοντας στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του εμφάνισης στο Action24 τους κυβερνητικούς διθυράμβους για τη συμπλήρωση 10 ετών προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ανέδειξε: «Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι στον μέσο μισθό και το 70% της κοινωνίας στις μετρήσεις λέει ότι θέλει να φύγει άμεσα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη».

Απευθυνόμενος στον παριστάμενο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στο πάνελ, Νίκο Ρωμανό, ο οποίος έκανε λόγο για σειρά μεταρρυθμίσεων και επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ο Κ. Τσουκαλάς κατέδειξε την πολιτική υποκρισία με ένα απτό παράδειγμα. «Κατέθεσα πριν από λίγες ημέρες μια ανακοπής κατά επιταγής, με την οποία θα προχωρήσει πλειστηριασμός, και προσδιορίστηκε να εκδικαστεί το 2036! Θα σας το στείλω στο γραφείο σας. Μέχρι να δικαστεί μια υπόθεση, η αναμονή είναι δεκαετής και εν τω μεταξύ τα funds μπορούν να προχωρήσουν σε κατασχέσεις . Είναι δυνατόν να λέτε ότι λύσατε το θέμα της απονομής δικαιοσύνης;» αναρωτήθηκε με νόημα.

Απαντώντας στον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών, ανέφερε: «Το ζήτημα της συγκάλυψης αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα με τα οποία έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις , δεν είναι εφεύρημα. Άλλο πράγμα το θέμα του εύφλεκτου υλικού που ο Πρωθυπουργός το έφερε στη δημόσια συζήτηση σε συνέντευξη του και άλλο αν υπάρχει συγκάλυψη. Ξεχνάτε πως αρνηθήκατε να ελεγχθεί ο κύριος Καραμανλής για το αδίκημα με το οποίο έχουν παραπεμφθεί οι υφιστάμενοι του; Θέλετε να ξεχάσετε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τα ξυλόλια στη συνέντευξη στον Α. Σρόιτερ. Όπως θέλετε να ξεχάσετε και τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη οτι δεν είναι η ώρα να ελέγξουμε αν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βγήκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και τον “άδειασε”. Aλληλοαδειάζεστε και νομίζετε ότι ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρου».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον και τη συζήτηση για ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκτεθεί και αξιολογείται για τη διαδρομή και τις επιλογές του. Εμείς στηρίξαμε τον αγώνα όλων των γονέων να βρεθεί η αλήθεια. Δεν προχωρήσαμε ούτε σε εργαλειοποίηση των γονέων ούτε προωθήσαμε την ηρωοοποίηση τους. Προφανώς δεν θα εμπλακούμε και στην επιχείρηση δαιμονοποίησης τους που βλέπουμε να εκτυλίσσεται τις τελευταίες μέρες. Κόμματα που να επαγγέλλονται μονοθεματικά την μάχη με τη διαφθορά και τη διαπλοκή και να αρνούνται την διάκριση κεντροαριστεράς - δεξιάς έχουμε δεί και ακούσει πολλές φορές. Τα έχουμε ακούσει από Το Ποτάμι, από το κόμμα του κ. Βελόπουλου από την κα. Κωνσταντοπούλου. Για να ψηφίσει ο κόσμος πρέπει να ξέρει τις θέσεις σου για τον πρωτογενή τομέα, τα εργασιακά, αν η αγορά αυτορρυθμίζεται -όπως πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία- με τα γνωστά αποτελέσματα φτώχειας ή αν χρειάζεται παρέμβαση , το παραγωγικό μοντέλο , την ανάπτυξη , το ιδιωτικό χρέος , την ενεργειακή δημοκρατία , τους θεσμούς κ.ο.κ.».

«Όταν θα έρθει η ώρα οι πολίτες να επιλέξουν , δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, θα επιλέξουν με βάση ποιος διασφαλίζει την επόμενη μέρα, προοπτική και ευημερία με ασφάλεια. Γι’ αυτό και εμείς λέμε ότι αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να φύγουν. Είναι προφανές ποιο κόμμα δεν θέλει να είναι δεύτερο η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει το κόμμα που μπορεί να ενώσει δυνάμεις , να απευθυνθεί στην κοινωνική πλειοψηφία και να αντλήσει υποστήριξη από την αριστερά , το κέντρο και την κεντροδεξιά για να κάνει πράξη την αλλαγή. Και αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, το μόνο κόμμα με εφαρμόσιμο εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα και θέσεις σε θέματα όπου ακόμα και η κυβέρνηση αποδεικνύεται κάθε μέρα πως δεν έχει σχέδιο», κατέληξε.