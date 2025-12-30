Το «MCP Warrior» με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στο ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 4ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Eπεισόδιο 4 – Η μάχη που κρίνεται στο τελευταίο λεπτό

Το 4ο επεισόδιο του MCP Warrior ανεβάζει την ένταση στα ύψη και φέρνει τις δύο ομάδες στα όριά τους. Η κόκκινη ομάδα δοκιμάζεται σκληρά μετά την πρώτη αποχώρηση του παιχνιδιού, με τον Γιώργο Γιαννακίδη να αφήνει πίσω του ένα βαρύ αγωνιστικό και ψυχολογικό κενό.

Απέναντί τους, η μπλε ομάδα παραμένει πλήρης και δυνατή, με αιχμή του δόρατος τον Σαμβέλ Αβακιάν, πρώτο νικητή του οκτάγωνου.

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, μπλε και κόκκινοι συγκρούονται σε ένα καθοριστικό ομαδικό αγώνισμα, όπου η νίκη σημαίνει στρατηγικό πλεονέκτημα για τους προπονητές Αλέξανδρο Καρούσο και Βαρτάν Απαριάν, οι οποίοι θα επιλέξουν το ζευγάρι που θα μπει στο οκτάγωνο.

Οι warriors αναμετρώνται ένας προς έναν σε μια αλυσίδα δοκιμασιών που κόβει την ανάσα, με την έκβαση να κρίνεται κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό.

Η αγωνία κορυφώνεται και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Ποια ομάδα θα αντέξει την πίεση και θα πάρει τη νίκη; Μείνετε συντονισμένοι στο ANT1+ για ένα εκρηκτικό επεισόδιο MCP Warrior.

