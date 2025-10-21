Τετάρτη και Πέμπτη, έρχονται τα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς «Να με λες μαμά».

Καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα» ήταν σήμερα ο Ιβάν Σβιτάιλο, ο Τόλης Καραδήμος της σειράς -φαινόμενο του Alpha, «Να με λες μαμά».

Λίγο πριν από το συγκλονιστικό φινάλε, αύριο και την Πέμπτη στις 22:30, ο ηθοποιός μίλησε για τον ήρωα που υποδύεται στη σειρά, τη δύσκολη διαδρομή που διένυσε για τον ερμηνεύσει αλλά και τον λόγο που επέλεξε να τον «ξεχάσει» μετά το τέλος των γυρισμάτων.

«Να με λες μαμά»: Όσα αποκάλυψε ο Ιβάν Σβιτάιλο για το ρόλο του

«Ήξερα εξαρχής ότι θα ήταν κάτι πολύ σκληρό. Ότι πρέπει να διαμορφώσω έναν χαρακτήρα που δεν θα ευχόμουν ποτέ να μου συμβεί. Δεν θα ήθελα να μπω ποτέ σε αυτά τα παπούτσια, αλλά έπρεπε. Σε αυτό συνέλαβαν οι συντελεστές, όλοι... Ευτυχώς αυτό είναι μια μυθοπλασία, δεν υπήρχε μια προϋπάρχουσα κατάσταση. Και το αποτέλεσμα το τελικό είναι μια ομαδική δουλειά» σημείωσε.

Οι δυσκολίες στα γυρίσματα ήταν αυξημένες, αλλά… «ήμασταν καλά προετοιμασμένοι! Ευχαριστώ πολύ τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Χρύσα) με την οποία συνεργαστήκαμε. Μέσα στη διαδικασία αυτή γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο. Έπρεπε να μπούμε μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θεωρώ ότι, κανένας που έχει λίγη ανθρωπιά, δεν θα ήθελε να βρεθεί. Όπως και σε αυτό το σπίτι (δεν θα ήθελε να βρεθεί). Ήταν δύσκολη διαδικασία και ευτυχώς δεν κράτησε πολύ!».

Παρά την καθηλωτική ερμηνεία του… «Μετά από δέκα μέρες δεν θυμόμουν καν το όνομά του (ήρωα). Το πέταξα από πάνω μου μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα» ανέφερε. «Είναι χρήσιμο να βγαίνουν αυτοί οι χαρακτήρες, να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό, δηλαδή. Να καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι καταστάσεις δεν είναι μακριά από εμάς. Μπορεί να είναι στο δίπλα σπίτι, στη δουλειά σου, στο δρόμο. Και δεν αφορά μόνο την κακοποίηση των παιδιών αλλά γενικά την κακοποίηση. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη υπάρχει η αδιαφορία του κόσμου. Αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα είναι το να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να αδιαφορεί. Να έχει τα αυτιά του τεντωμένα και με θάρρος να παίρνει τη σωστή απόφαση και να το ξεσκεπάσει».

Σε σχέση με τα γυρίσματα είπε: «Η σειρά έγινε με πολύ μεράκι και προσοχή. Ακόμη και η σφαλιάρα που φαίνεται δεν έγινε ποτέ, έγινε με εφέ!... Γνωρίζουμε τα τεχνικά ζητήματα αυτά και για αυτό λέω ότι είναι πιο εύκολο το να το γυρνάς παρά να το βλέπεις σαν τελικό αποτέλεσμα. Όταν δουλεύω πάνω σε έναν χαρακτήρα με ενδιαφέρει η διαδικασία εκείνης της στιγμής, το γύρισμα, εστιάζω σε αυτό για να μπω σε ξένα παπούτσια χωρίς αναστολές».

Στη σειρά πρωταγωνιστεί η υπέροχη μικρή, Ναυσικά Κοκοτά. «Οπουδήποτε υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια σχετική δυσκολία. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια μυθοπλασία. Στην περίπτωσή μας, είμαστε πολύ τυχεροί. Η μικρή (Ναυσικά Κοκοτά) έχει μια φυσική ευκολία να είναι μαζί μας στα ίσα. Αλλά ήταν λιγότερο αγχωμένη από εμάς».

Ποια θα ήθελε να είναι η κατάληξη του Τόλη; «Εύχομαι να τιμωρηθεί ο Τόλης. Οποιοσδήποτε και ειδικά ο Τόλης, η κατάληξη ενός τέρατος είναι να μπει στο κλουβί του». Η σειρά «είναι ένα κοινωνικό δράμα. Και φανερώνει όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας μας, του συστήματος. Το ότι η αστυνομία στηρίζει τον Τόλη, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όλη η αστυνομία» καταλήγει.

«Να με λεσ μαμά»: Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός

Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα.

Όταν συναντάει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της.

Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει.

Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!