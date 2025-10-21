Όσα αποκάλυψε η Σμαράγδα Καρύδη για την επιστροφή της «Ντάλια».

Με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Hotel Amour» την οποία σκηνοθετεί, η Σμαράγδα Καρύδη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», τόσο για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα- όσο και για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά πέντε».

Μεταξύ άλλων λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, απάντησε και σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Όσα αποκάλυψε η Σμαράγδα Καρύδη

Αρχικά λοιπόν η ηθοποιός, μίλησε για το «Hotel Amour» που φέρει την υπογραφή της στη σκηνοθεσία, λέγοντας: «Πρώτη παράσταση. Αισθάνομαι πολύ ωραία, κάναμε χθες γενική, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε πολύ ωραία ανταπόκριση. Έχουμε ξεαγχωθεί. Ήμασταν σίγουροι γι' αυτό που κάναμε. Ήταν τιμητικό που με διάλεξαν. Και τα δύο προτιμάω», ανέφερε σχετικά με το αν αγαπάει περισσότερο να παίζει πάνω στη σκηνή ή να σκηνοθετεί.

Παρ’ όλα αυτά, αναφορικά με την επιστροφή του «Παρά Πέντε» η ηθοποιός, απάντησε φειδωλά, δίνοντας ωστόσο μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια σχετικά με το ρόλο της στη σειρά: «Δεν έχω πολλά να σας πω, δεν έχουμε ξεκινήσει, θα ξεκινήσουμε αρχές Νοέμβρη. Το περίμενα πώς και τι γιατί θα ξανασμίξουμε, θα θυμηθούμε τα παλιά. Δεν το πίστευα. Θα τη δείτε και με το μαλλί τη Ντάλια», υπογράμμισε χαμογελώντας.

Τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, κλίθηκε να σχολιάσει στην πορεία, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια, παρά το γεγονός πως οι πρόβες δεν τις έδιναν το χρόνο να δει όλα τα επεισόδια: «Το είδα και εγώ στα social, δεν πρόλαβα να δω τη σειρά γιατί ήμουν σε πρόβες. Καιρός δεν ήταν κάποια πράγματα που δεν ξέραμε; Και είναι και ωραίος τρόπος αυτός να μαθαίνεις… Σου εντυπώνονται καλύτερα και μαθαίνεις κάποια πράγματα για τους ανθρώπους. Ο Γιώργος ξέρει να μιλάει γι' αυτά τα πράγματα…», κατέληξε η Σμαράγδα Καρύδη.