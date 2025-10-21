Ο Λάκης Γαβαλάς σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη!

Για τις επιχειρήσεις, τη φιλοσοφία του για τη ζωή και τον θάνατο, την καριέρα του αλλά και τις επιλογές του στο ντύσιμο, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο σχεδιαστής μόδας, σήμερα το πρωί, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο – παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, αναφέρθηκε στο project μόδας – GNTM, αλλά και στα λάθη που θεωρεί πως έκανε ως επιχειρηματίας.

Όσα ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς

Ο ίδιος λοιπόν, με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και την αίσθηση του χιούμορ του, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για ορισμένες πτυχές της ζωής του. Αρχικά ο παρουσιαστής- δημοσιογράφος, ρώτησε τον σχεδιαστή μόδα, αναφορικά με τις επιλογές στο ντύσιμό του, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε χαρακτηριστικά:

«Όλα τα ρούχα που φοράω είναι δικά μου. Τα αγοράζω, τα ράβω, τα παραποιώ. Έχω και το αρχείο μου, δεν είναι όλα τώρα- έχω δύο δωμάτια με ρούχα αλλά εντάξει», σημείωσε αρχικά και συνέχισε για να απαντήσει στο ερώτημα του Γιώργου Λιάγκα, αναφορικά με το ποιον θεωρεί πιο «καλοντυμένο»:

«Μετά από εμένα, πιο εκκεντρικά ντύνεται ο Γιώργος (Μαζωνάκης) και τον αγαπώ πολύ. Ντύνεται περίεργα. Και εκείνος τολμάει πάρα πολύ. Εγώ δεν προτρέπω κανείς να φοράει τέτοια ρούχα. Εγώ από τα νιάτα μου ήμουν ένα ΑΙ σημερινό…»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με τις επιχειρήσεις του και τα λάθη τα οποία έκανε στην πορεία του, ο ίδιος μίλησε με ειλικρίνεια: «Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας. Αυτοί που πήραν το δικό μου κτήριο δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε κανέναν ταμείο...», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ δεν κώλωσα. Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη…»

«Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο», απάντησε αναφορικά με την ερώτηση που δέχτηκε από το δημοσιογράφο.

Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση στράφηκε προς την περίοδο που ο Λάκης Γαβαλάς εξέτισε την ποινή του στη φυλακή. Με αυτή την αφορμή ο ίδιος, ανέφερε μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα που τον επισκέφτηκαν: «Γιώργος Μαζωνάκης, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, Τζένη Μπαλατσινού, Ματθίλντι Μαγγίρα. Ήρθε η Μαγγίρα στη φυλακή και έκανε εμένα, όταν παρουσιάστηκε. Με μιμούνταν, γελάσαμε και είχαμε ένα ωραίο στιγμιότυπο…»

«Εγώ διακωμωδώ τα πάντα. Στην αρχή, όταν μπήκα στη φυλακή, δεν γελούσα, γέλασα μετά τους πρώτους 3 μήνες. Γιατί είπα «να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει…», είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Με την πολλή δουλειά απέκτησα και έχασα πολλά πράγματα».

Αναφερόμενος στον θάνατο αλλά και στην επιθυμία του ως προς αυτό ανέφερε: «Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου, παίζοντας το τραγούδι Ανεπανάληπτος του Τόλη Βοσκόπουλου. Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν…».

«Τώρα θέλει εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει. Να γίνει όμως και να γλεντήσουν, γιατί εγώ, Γιώργο μου, την έχω γλεντήσει τη ζωή μου», δήλωσε και συνέχισε αναφερόμενος εν συντομία για την Άννα Βίσση: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά».

Όσον αφορά την εμπειρία του για τη συμμετοχή του στο GNTM, είπε: «Θέλω να τελειώσει ωραία το GNTM, δώσαμε την ψυχή μας. Βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Περάσαμε πολύ ωραία. Τους τίμησα, με τίμησαν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnvocyjfa0h?integrationId=40599y14juihe6ly}