«Αυτοψία» με τον Αντώνης Σρόιτερ- Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 24:00.

Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.

Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του.

Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία».

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 24:00.

Δείτε το trailer:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=f4Y8gcDj5sc}