Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι είναι ο δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Φιλιππόπουλος και ότι ο στόχος τους είναι κοινός: να πληρώσει ο Ρήγας για όσα έχει κάνει. Η Κυβέλη συναντά τον Χατζημήτρο κάνοντας σαφές ότι έχει καταλάβει τον ρόλο του στην εξαφάνιση της Ρεγγίνας κι εκείνος, έξαλλος που το σχέδιό του κινδυνεύει, ξεσπά στον Μάρκο.

Με τη δολοφονία της Ρεγγίνας, η αγοραπωλησία του Grand Hotel ακυρώνεται, ενώ ο αστυνόμος Κομνηνός ανακρίνει ως υπόπτους τόσο τον Ρήγα όσο και την Κυβέλη.

Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, μόλις όμως βρεθούν μόνοι, ο Ρήγας την πολιορκεί για μια ακόμα φορά. Ο Άρης ζητάει επίμονα από την Αλίκη να του πει λεπτομέρειες για την ζωή του Ρήγα και αποφασίζει να πλησιάσει τον πιο στενό του άνθρωπο: την κυρία Θεοδώρα…

{https://www.youtube.com/watch?v=dnpAo8L93_Q}