Μη χάσετε απόψε στις 22:30 στο επεισόδιο 10:

Η Αλεξάνδρα συστήνει την Άντζελα ως Αγγελική στον Βούλγαρη και αυτός εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα και τις ικανότητές της, χωρίς να υποπτεύεται το παραμικρό. Συγχρόνως, η Αλεξάνδρα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, όσο η Άντζελα προσπαθεί να ψυχολογήσει τον Γρηγόρη.

Ο Καπετανάκος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα στο γήπεδο και οι σχέσεις τους οξύνονται. Στο καμπαρέ, μαζί με τον στόλο που φέρνει αναστάτωση, εμφανίζεται και η Κοραλία, μία νέα γυναίκα με ασυνήθιστη εμφάνιση, ζητώντας δουλειά.

Η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της, χωρίς να γνωρίζει όσα ριψοκίνδυνα σχεδιάζει η κόρη της με τη βοήθεια του Χρόνη.

Ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα, μέχρι που μια αναπάντεχη συνθήκη του δίνει την ευκαιρία να μάθει ποιος ήταν μαζί με τον Στράτο το βράδυ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=bnFGRLzNKt4}