«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου- Τρίτη 21 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα.

Πρωτιά κατέγραψε χθες, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,8%, όσο και στο σύνολο κοινού με 14,3%.

«The 2Νight Show»: Οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 24:00 καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Λένα Δροσάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται τη Νάνσυ στη σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες», μιλάει για τον ρόλο της, τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τις εξελίξεις της σειράς.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στις δύσκολες προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές, που πέρασε τα τελευταία χρόνια, και εξηγεί πώς κατάφερε να ισορροπήσει τη ζωή της. Πώς αντιμετώπισε το διαζύγιό της;

Ποια είναι τα συναισθήματά της, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη; Είναι πλέον ευτυχισμένη;

Πώς είναι η καθημερινότητα με τον μονάκριβο γιο της;

Η Λένα περιγράφει, επίσης, το περιστατικό με τον οδηγό αυτοκινήτου, που την παρέσυρε και την άφησε αβοήθητη στην άκρη του δρόμου, και τα συναισθήματά της για την έλλειψη ενσυναίσθησης κάποιων ανθρώπων.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «ΚΡΥΦΤΟ», όπου πρωταγωνιστεί στο θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, αλλά και για την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα στην παράσταση «DANNY and the Deep Blue Sea» στο θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Δημήτρη Κοντολάζο, σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη. Ο σπουδαίος τραγουδιστής, που φέτος κλείνει 52 χρόνια στο τραγούδι, περιγράφει την πορεία του και θυμάται πώς ξεκίνησε η διαδρομή του.

Πώς από υπάλληλος σε συνεργείο αυτοκινήτων βρέθηκε να τραγουδάει σε νυχτερινά μαγαζιά; Γιατί δεν ήθελαν οι γονείς του να γίνει τραγουδιστής; Τι συνέβη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1973, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο; Πώς ο Τάκης Σούκας τού άνοιξε τον δρόμο για το λαϊκό τραγούδι;

Με ποιους μεγάλους καλλιτέχνες συνεργάστηκε και τι θυμάται από τα καμαρίνια τους; Πώς καταφέρνει να διατηρεί τόσο καλά την εμφάνιση και τη φωνή του; Γιατί πλέον δεν υπάρχουν μπουζούκια;

Τέλος, μιλάει για το νέο του τραγούδι «Πιες» και τραγουδάει live στο στούντιο μαζί με τους Prestige The Band τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο Μιχάλης Ζουριδάκης, ο ιδιοκτήτης του οίκου τελετών «ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ» που έγινε viral, αφού εκπροσωπείται από τον Λάκη, ένα AI Avatar που εμφανίζεται στα social media της επιχείρησης, αλλά και στο τηλεφωνικό της κέντρο.

Ο Μιχάλης Ζουριδάκης εξηγεί πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του Λάκη –avatar και μαζί με τον Γρηγόρη τηλεφωνούν στο γραφείο τελετών για να συνομιλήσουν μαζί του. Το αποτέλεσμα; Εντυπωσιακό!

Τέλος, ο Μιχάλης Ζουριδάκης μιλάει για τον οικογενειακό φούρνο που διατηρεί στην Κρήτη και αποκαλύπτει τι είναι το «Χρυσό Καλιτσούνι», που εξάγει στα Αραβικά Εμιράτα και έχει γίνει ανάρπαστο.

