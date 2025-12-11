Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζει την πρώτη αγγλική κινηματογραφική διασκευή του κλασικού ρωσικού μυθιστορήματος «Ο Mαιτρ και η Μαργαρίτα».

Ο Τζόνι Ντεπ πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά στα αγγλικά του κλασικού ρωσικού μυθιστορήματος του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, «Ο Mαιτρ και η Μαργαρίτα».

Tην παραγωγή της ταινίας, η οποία προς το παρόν δεν έχει σκηνοθέτη, θα αναλάβει η εταιρεία του Ντεπ, η IN.2 Film, σε συνεργασία με την εκτελεστική παραγωγό του Jeanne du Barry, Σβετλάνα Ντάλι και την Γκρέις Λο.

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κόκκινης Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της αγοράς Red Sea Souk, όπου ο Ντεπ και οι παραγωγοί έκαναν μια εμφάνιση έκπληξη την Τετάρτη.



Η παραγωγή της ταινίας «Μαιτρ και Μαργαρίτα» αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026.

Το μυθιστόρημα του Μπουλγκάκοφ, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, τη δεκαετία του 1960 και θεωρείται ευρέως ένα από τα σπουδαία έργα της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, δεν έχει μεταφερθεί ποτέ στη μεγάλη οθόνη στα αγγλικά, παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει σκηνοθέτες όπως οι Ρομάν Πολάνσκι, Φεντερίκο Φελίνι, Μπαζ Λούρμαν και άλλοι.

Το μυθιστόρημα αποτελεί σάτιρα Σοβιετικής Ένωσης του 1930. Κεντρικό θέμα αποτελεί η επίσκεψη του Διαβόλου στη Μόσχα, όπου σε διάστημα λίγων ημερών κατορθώνει, με τη βοήθεια της ακολουθίας του, να επιφέρει το απόλυτο χάος στην πόλη. Στην κύρια αφήγηση παρεμβάλλονται τέσσερα κεφάλαια, όπου περιγράφεται η καταδίκη του Ιησού σε θάνατο και οι τύψεις του Πόντιου Πιλάτου. Κεντρικά πρόσωπα, εκτός από τον Διάβολο που συστήνεται παντού ως Βολάντ, αποτελούν ο Μαιτρ, ένας συγγραφέας που έπειτα από μια σκληρή κριτική στο έργο του κατέληξε σε ψυχιατρική κλινική, και η αγαπημένη του, η Μαργαρίτα, η οποία στέφεται βασίλισσα στον ετήσιο χορό του Διαβόλου.

«"Ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα" αφηγείται μια φανταστική, σατιρική ιστορία αγάπης, καλλιτεχνικής ελευθερίας και της αιώνιας μάχης του καλού εναντίον του κακού», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας του Ντεπ. Ένα έργο που παραμένει άγρια επίκαιρο σήμερα και μια διαχρονική υπενθύμιση της δύναμης της τέχνης να προκαλεί, να φωτίζει και να αντέχει.



Θυμίζουμε ότι ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Χόλιγουντ μετά τις δικαστικές του μάχες που ακολούθησαν τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Εκτός από την ταινία «Ο Mαιτρ και η Μαργαρίτα», βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να υποδυθεί τον Εμπενίζερ Σκρουτζ στη σκοτεινή κινηματογραφική μεταφορά του «A Christmas Carol» της Paramount Pictures, σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ, και έχει συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ στο επερχόμενο θρίλερ δράσης της Lionsgate, «Day Drinker», σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ.

Αυτά τα πρότζεκτ σηματοδοτούν τους πρώτους ρόλους του Ντεπ από μεγάλο στούντιο μετά το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» του 2018.