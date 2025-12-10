Ο Ράσελ Κρόου δεν είναι φαν του Gladiator 2 και έχει λόγο.

Ο Ράσελ Κρόου δεν μάσησε τα λόγια του για τον Μονομάχο 2 σε πρόσφατη συνέντευξή του και εξήγησε γιατί θεωρεί το σίκουελ κατώτερο από την αρχική ταινία.

Η συνέχεια, που κυκλοφόρησε πέρυσι, ξεκινά χρόνια μετά την αρχική ταινία Gladiator, και βλέπουμε τον Πολ Μεσκάλ να υποδύεται τον Lucius, το παιδί που ήταν μάρτυρας του θανάτου του Maximus (Κρόου) στην πρώτη ταινία, να επιστρέφει στη Ρώμη αναζητώντας εκδίκηση.

Σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ και με συμπρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο Μονομάχος 2 ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της περασμένης χρονιάς, αλλά ο Κρόου αποκάλυψε ότι δεν είναι φαν του.

Μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε: «Νομίζω ότι η πρόσφατη συνέχεια, που δεν χρειάζεται να ονομάσουμε, είναι ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα του ότι ακόμη και οι άνθρωποι στο "μηχανοστάσιο" δεν καταλαβαίνουν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή» και εξήγησε: «Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Δεν ήταν η περίσταση. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στη συνέχεια πώς προστάτευσε τον ηθικό πυρήνα του Maximus κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της αρχικής ταινίας. «Το θέμα είναι ότι στο πλατό γινόταν καθημερινή μάχη. Ήταν μια καθημερινή μάχη για να διατηρηθεί ο ηθικός πυρήνας του χαρακτήρα», είπε.

«Το πόσες φορές πρότειναν σεξουαλικές σκηνές και άλλα παρόμοια για τον Maximus, είναι σαν να του αφαιρείς τη δύναμή του. Δηλαδή λες ότι την ίδια στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με τη γυναίκα του, πήγαινε και με την άλλη κοπέλα; Τι είναι αυτά που λες; Είναι τρελό», ανέφερε.

Το Gladiator II τα πήγε καλά στο box office, χωρίς να μπορέσει ωστόσο να επαναλάβει την εμπορική επιτυχία της ταινίας του 2000. Επίσης, δεν έλαβε την ίδια κριτική αναγνώριση ή τα ίδια βραβεία με την αρχική ταινία, η οποία κέρδισε πέντε Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ηθοποιού για τον Ράσελ Κρόου ο 2001. Ωστόσο, είχε έναν θαυμαστή, τον σκηνοθέτη του Oppenheimer, Κρίστοφερ Νόλαν ο οποίος ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει την Οδύσσεια, και περιέγραψε τον Μονομάχο 2 ως «εκπληκτικό» και «αριστοτεχνικό».