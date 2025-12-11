«Να μ’ αγαπάς», όλες οι εξελίξεις, απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε απόψε στην σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς».

Ο Ορφέας, έξαλλος μετά τα ψέματα του πατέρα του, του αφαιρεί τον έλεγχο του Ομίλου…

Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα.

Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια, ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια.

Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.

{https://www.youtube.com/watch?v=nRf53EAuN-8}

Η Ζωή ζητά δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και αποδεικνύει την αξία της με άψογες προτάσεις κερδίζοντας ουσιαστικά την πρόσληψη.

Η Φωτεινή τσακώνεται ξανά με τον Λευτέρη, η οποία υποψιάζεται πως είναι έγκυος.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.