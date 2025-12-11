Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον «Άγιο Έρωτα». Αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο.

Όσα θα δούμε απόψε στον «Άγιο Έρωτα».

Η Χριστίνα αποφασίζει να ομολογήσει το φόνο της Κατρίν.

Η Αναστασία, μετά την πτώση της, μεταφέρεται αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, αφήνοντας τους πάντες πίσω της στο σπίτι του Κυριάκου συγκλονισμένους.

Η Σοφία συλλαμβάνεται άμεσα, όμως η Θάλεια συνειδητοποιεί με τρόμο πως η κόρη της δεν είχε καμία επίγνωση της πράξης της.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης στο νοσοκομείο δίνει υπεράνθρωπη μάχη για να σώσει την Αναστασία και το αγέννητο παιδί τους, ενώ η Θάλεια λυγίζει από τις ενοχές που αγνόησε τα σημάδια της ψυχικής κατάρρευσης της κόρης της.

Πίσω στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος αποδέχεται την πρόταση της Φανής να αναλάβει την οικιακή φροντίδα της Πετρούλας όταν πάρει εξιτήριο. Παράλληλα, η Χλόη, βλέποντας τη μητέρα της να καταρρέει, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης μαζί της.

Κι ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της Αναστασίας και του παιδιού, η Χριστίνα – σε μια απελπισμένη προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά της από τις απειλές του Παύλου – παίρνει μια απόφαση που θα σοκάρει τον Αντρέα…

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.