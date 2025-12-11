Ο Τραμπ χαρακτήρισε αδύναμους τους Ευρωπαίους ηγέτες και είπε ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «πολιτισμική εξαφάνιση»

Σκληρή απάντηση, αν και με καθυστέρηση, έδωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις του για την Ευρώπη και τους ηγέτες της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ανακατεύεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, δήλωσε ο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στην επίσημη εκδήλωση Politico 28 στις Βρυξέλλες. «Δεν είναι δική μας ευθύνη, όταν πρόκειται για εκλογές, να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά ο λαός αυτής της χώρας... Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και αυτή πρέπει να προστατευτεί», πρόσθεσε.

«Κανείς άλλος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αναταραχή στην Ευρώπη.

Η αμερικανική έκθεση ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξαφάνιση» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, μια αφήγηση που έχει βρει καλή απήχηση στους ακροδεξιούς ηγέτες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και στη Ρωσία. Το έγγραφο επικρίνει επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να περιορίσουν τα ακροδεξιά κόμματα, αποκαλώντας τέτοιες κινήσεις πολιτική λογοκρισία, και μιλά για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την Ασπίδα της Δημοκρατίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καταπολέμησης των ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών.

Η επικεφαλής της Επιτροπής επισήμανε ότι είχε πάντα «πολύ καλή σχέση εργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της αντί να κάνει συγκρίσεις με άλλους. «Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη "υπερατλαντική". Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εξετάζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις ΗΠΑ έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή εμείς αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να το έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας... να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, με το πλήθος να χειροκροτεί.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια «παρακμάζουσα» ομάδα εθνών με επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους σε συνέντευξή του στο Politico. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στους προέδρους και τους πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ωστόσο το Politico ονόμασε την Πέμπτη τον Τραμπ το πιο ισχυρό άτομο που διαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική, τοποθετώντας τον στην κορυφή της ετήσιας λίστας P28. Η λίστα αναδεικνύει ποιος αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης την επόμενη χρονιά, με βάση τις απόψεις του γραφείου σύνταξης του Politico και των παραγόντων ισχύος με τους οποίους συνομιλούν οι δημοσιογράφοι του Politico.