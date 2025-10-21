Όσα θα δούμε σήμερα στον «Άγιο Έρωτα».

Κάθε ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας», έρχεται γεμάτο με εξελίξεις, εντάσεις, μυστικά και αποκαλύψεις που συντροφεύουν τις ζωές των πρωταγωνιστών.

Όλες οι εξελίξεις, έρχονται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει από τη Χριστίνα για το γράμμα της Ολυμπίας και νιώθει να απειλείται.

Η Χλόη περνά τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, όμως, το ένστικτό της, την προειδοποιεί για κάτι άσχημο.

Τι θα γίνει απόψε στον «Άγιο Έρωτα»;

Η Χλόη ζει τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, την Ελευθερία, όμως κάτι στο σπίτι των θετών γονιών της, την κάνει να αισθάνεται περίεργα.

Ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στη Χλόη και στους θετούς γονείς, προκειμένου να μη μαθευτεί η πραγματική ταυτότητα της Χλόης.

Η Χριστίνα, μετά τη βραδιά που πέρασε με τον Αντρέα, τον αποφεύγει, για να μην θυμώσει ο Παύλος. Ο Αντρέας από την πλευρά του, έχει το δικό του μυστικό σχέδιο.

Ένα κάλεσμα της Ελένης στο σπίτι του Νικηφόρου και της Άννας έχει μια απρόσμενη εξέλιξη για τις δυο γυναίκες.

Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος κάνει μια συμφωνία με τον Λούη, ενώ η Θάλεια κάνει μια προσπάθεια να έρθει κοντά με την Σοφία.

Ο Αργύρης και η Δώρα ξαφνιάζονται, όταν ανοίγουν επιτέλους την ντουλάπα στο δωμάτιο της Καλλιόπης.

Ο Χάρης μαθαίνει από το νοσοκομείο ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σοφίας, σχετικά με την εγκυμοσύνη της και παράλληλα η Αναστασία προβληματίζεται μαζί του, επειδή της κρύβει κάτι.

