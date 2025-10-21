Όλες οι εξελίξεις από την αγαπημένη, δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», έρχονται καθημερινά στις 20:00.
Λευτέρης και Φωτεινή πιέζουν την Ζωή να αποκαλύψει σε όλους ότι είναι παιδιά της και η Εβίτα εκδικείται την Άννα…
«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00
Οι προετοιμασίες για το μπατσελορέτ της Άννας εντείνονται με την Εβίτα να έχει το γενικό πρόσταγμα.
Η Σοφία επιμένει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις για όσα θα συμβούν. Η Νικαίτη ανησυχεί μήπως όλα γυρίσουν μπούμερανγκ.
Η θλίψη της Άννας γρήγορα θα μετατραπεί σε τρόμο μα δε θα τολμά να μιλήσει.
Ο Θεόφιλος παίρνει μάταια τα μέτρα του για αποτρέψει νέα εμπόδια για το γάμο.
{https://www.youtube.com/watch?v=4pf6_ZYh9R0}
Ο Ορφέας προσπαθεί να προσεγγίσει την αγαπημένη του όμως εκείνη του κλείνει το δρόμο.
Λευτέρης και Φωτεινή είναι πια αποφασισμένοι να ανοίξουν το στόμα τους και η Ζωή σε πανικό αναγκάζεται να ομολογήσει…
Ο Ορφέας και ο φίλος του, δικηγόρος Γιώργος Κανελλόπουλος, είναι αρκετά κοντά στο να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από τη στημένη ληστεία στο δωμάτιο του Αμερικάνου…
{https://www.youtube.com/watch?v=eZRvcxt-8i8}