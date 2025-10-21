«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όλες οι εξελίξεις από την αγαπημένη, δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», έρχονται καθημερινά στις 20:00.

Λευτέρης και Φωτεινή πιέζουν την Ζωή να αποκαλύψει σε όλους ότι είναι παιδιά της και η Εβίτα εκδικείται την Άννα…

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00

Οι προετοιμασίες για το μπατσελορέτ της Άννας εντείνονται με την Εβίτα να έχει το γενικό πρόσταγμα.

Η Σοφία επιμένει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις για όσα θα συμβούν. Η Νικαίτη ανησυχεί μήπως όλα γυρίσουν μπούμερανγκ.

Η θλίψη της Άννας γρήγορα θα μετατραπεί σε τρόμο μα δε θα τολμά να μιλήσει.

Ο Θεόφιλος παίρνει μάταια τα μέτρα του για αποτρέψει νέα εμπόδια για το γάμο.

Ο Ορφέας προσπαθεί να προσεγγίσει την αγαπημένη του όμως εκείνη του κλείνει το δρόμο.

Λευτέρης και Φωτεινή είναι πια αποφασισμένοι να ανοίξουν το στόμα τους και η Ζωή σε πανικό αναγκάζεται να ομολογήσει…

Ο Ορφέας και ο φίλος του, δικηγόρος Γιώργος Κανελλόπουλος, είναι αρκετά κοντά στο να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από τη στημένη ληστεία στο δωμάτιο του Αμερικάνου…

