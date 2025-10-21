Τι αποκάλυψε για το GNT και τις σχέσεις του με τη Βίκυ Καγιά ο σχεδιαστής ρούχων;

Ο Άγγελος Μπράτης μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι είναι ελεύθερος εδώ και αρκετό καιρό, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show».

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας παραδέχτηκε πως, παρότι αγαπά τη συντροφικότητα, αυτή την περίοδο δεν έχει διάθεση να κάνει σχέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους χωρισμούς, υποστηρίζοντας ότι μέσα από αυτούς οι άνθρωποι εξελίσσονται και γίνονται καλύτεροι.

«Έχω πολύ καιρό να κάνω σχέση και δεν θυμάμαι καν την παραξενιά μου. Πιστεύω ότι μετά από έναν χωρισμό γινόμαστε λίγο καλύτεροι. Αυτή την περίοδο δεν είμαι σε “mood” σχέσης. Είμαι, όμως, γενικά πολύ συντροφικός άνθρωπος· η αγάπη και η συντροφικότητα έχουν πολλές μορφές. Έχω υπέροχους φίλους, μια πολύ ωραία οικογένεια — και, αν θέλω, μπορώ πάντα να πάρω μια γάτα», δήλωσε με χιούμορ ο Άγγελος Μπράτης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, στις σχέσεις του, συνήθως εκείνος ήταν αυτός που έπαιρνε την απόφαση του χωρισμού, καθώς οι σύντροφοί του δυσκολεύονταν να κάνουν το πρώτο βήμα.

«Γενικά είμαι τύπος που αυτοτιμωρείται, αλλά μέχρι στιγμής εγώ έχω χωρίσει όλους μου τους συντρόφους — μάλλον επειδή οι άλλοι δεν τολμούσαν να το πουν. Μπορεί να έχεις ουσιαστικά χωρίσει με τον άλλον, αλλά εκείνος να μην τολμάει να στο πει», εξομολογήθηκε.

