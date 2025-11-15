Η επίδοση των μοντέλων του GNTM, δυσκόλεψε την απόφαση των κριτών.

Το πλατό του GNTM μετατράπηκε σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σε σκηνικό βγαλμένο από τον Πειραιά του 1950, με το σετ να είναι άμεσα εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια».

Τα μοντέλα, το βράδυ της Παρασκευής, ανέλαβαν έναν ρόλο βγαλμένο από την εποχή και τη γειτονιά της Τρούμπας, ενώ σε δεύτερο χρόνο κλίθηκαν να περπατήσουν στην πασαρέλα και να φωτογραφηθούν.

Η σημερινή φωτογράφιση, δεν έμοιαζε με καμία άλλη πιο πριν, καθώς η Μιχαέλα, ως η νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, έπρεπε να χωρίσει τους διαγωνιζόμενους σε πέντε ομάδες των τριών ατόμων, που θα πόζαραν μαζί μπροστά στο φακό.

Ένας έπρεπε να αναλάβει το ρόλο του πρωταγωνιστή και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τους συμπαίκτες του ως props, ενώ οι άλλοι δύο είχαν την ευκαιρία, είτε να σαμποτάρουν, είτε να ενισχύσουν την εικόνα με το βλέμμα και την πόζα τους.

Το μεγαλύτερο disavandage, η Μιχαέλα, το έδωσε στο Νάρκισσο ο οποίος στο σετ φάνηκε να «χάνεται».

Αντίστοιχα και ο Μιχάλης, χωρίς να έχει κάποιο μειονέκτημα, δεν κατάφερε να μπει στο ρόλο, γεγονός που έφερε τη Ζενεβιέβ στα όριά της.

Η σημερινή αποχώρηση προέκυψε ύστερα από τον συμψηφισμό της βαθμολογίας για την πασαρέλα και της λήψης.

Πέμπτη αποχώρηση GNTM 6: Ο Μιχάλης Βρέθηκε εκτός παιχνιδιού

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, έδειξαν να ενθουσιάζονται από το ζητούμενο της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης, με τους περισσότερους να έχουν μια αξιοπρεπή λήψη και ένα πολύ καλό σετ.

Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε για όλους, με τον Λάκη, τον Άγγελο και τον Έντι να έρχονται σε «κόντρα» την ώρα της κριτικής, καθώς είχαν διαφορετική άποψη για το τελικό «κλικ» ορισμένων διαγωνιζόμενων.

Στη Μιχαέλα βέβαια, υπήρξε ομοφωνία, με τους τρεις κριτές να ενθουσιάζονται με την φωτογραφία της, ενώ ο Άγγελος Μπράτης, της είπε χαρακτηριστικά: «Εμείς οι δύο, θα ήθελα να τα πούμε στο τελικό…».

Ο Γιώργος, κατάφερε να βρει τον εαυτό του και να αποσπάσει θετικά σχόλια από τους κριτές, ενώ φαίνεται να πήρε ανοδική πορεία η προσπάθειά του σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπήρξαν οι κόντρες και οι μπιχτές μεταξύ των μοντέλων, με το Νάρκισσο να έρχεται στο επίκεντρο, την Ραφαηλία να αγχώνεται, χωρίς να υπάρχει λόγος όπως αποδείχθηκε, καθώς τα σχόλια των κριτών την αποθέωσαν.

Στο βάθρο ανέβηκαν η Ξένια, η Μιχαέλα και ο Εντουάρντο.

Μεγάλη νικήτρια της αποψινής δοκιμασίας στέφθηκε η Ξένια η οποία απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από όλους και έδειξε και η ίδια τον ενθουσιασμό της που προκύπτει από την απόδοσή της. Έτσι, κατάφερε να κατακτήσει τα 600 ευρώ, τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας και τη σουίτα της βίλας.

Στον αντίποδα όμως βρέθηκα: η Γιασμίν, ο Μιχάλης Μ. και η Άννα.

Ο Μιχάλης ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να μεταφερθεί στην εποχή του 1950 και στον Πειραιά με αποτέλεσμα να κλείσει την πόρτα του φετινού διαγωνισμού.

Παρά την φιλόδοξη προσπάθειά του και τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου του – όπως δήλωσε και η Ηλιάνα- δυσκολεύτηκε να μπει στο ρόλο που απαιτούσε το κόσνεπτ, με αποτέλεσμα να έχει την λιγότερο καλή λήψη για απόψε.

Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε ο Μιχάλης, με τους φίλους του να τον αγκαλιάζουν θερμά.

