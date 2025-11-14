«The Voice» - Τέλος τα blind auditions, ώρα για show.

Το «The Voice», επέστρεψε σήμερα το βράδυ της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να δίνει τη λήξη των blind auditions και την έναρξη του show.

Όπως συνηθίζει λοιπόν, ο παρουσιαστής, υποδέχτηκε το κοινό και τους τέσσερις coaches σε μία ακόμη βραδιά γεμάτη με δυνατές ερμηνείες. Έτσι, λίγο πριν ξεκινήσει το διαγωνιστικό κομμάτι του προγράμματος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, μίλησε ξεχωριστά με τους κριτές, ρωτώντας τον κάθε έναν σχετικά με τις «ήττες» που είχαν κατά τη διάρκεια των auditions.

Όλοι οι ερμηνευτές – κριτές, μίλησαν με τη σειρά τους υποδεικνύοντας ένα από τα πρόσωπα που θα ήθελαν στην ομάδα τους, όμως ο διαγωνιζόμενος δεν τους επέλεξε.

Ο Χρήστος Μάστορας, πήρε το λόγο κι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι δυο ήττες! Εγώ το παίρνω πολύ βαριά το παιχνίδι, με την καλή έννοια, σαν να είμαι στο σαλόνι μου και να παίζουμε επιτραπέζιο. Ε, γίνομαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και βλαμμένος. Άμα χάσω στεναχωριέμαι και το έχω πάθει εδώ πέρα. Μια φορά με την κοπέλα με το ασημί, κοντό μαλλί που την πήρε ο Πάνος».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, κάνοντας την έκπληξη, θυμήθηκε κατευθείαν το όνομα της διαγωνιζόμενης προκαλώντας έκπληξη: «Ζένια νομίζω την έλεγαν. Θυμήθηκα το όνομα, άκου να δεις… μεγάλος άνθρωπος, μπράβο μου», είπε και γέλασε.

«Έχω αρχίσει και ανησυχώ, μήπως είσαι ΑΙ; Δεν γίνεται να τα σκέφτεσαι τόσο γρήγορα», σχολίασε με χιούμορ ο Χρήστος Μάστορας.

