Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς δημιουργούν αναμνήσεις με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς επέστρεψαν δυναμικά στην ανανεωμένη «Αυτοκίνηση», χαρίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μουσική τους «φλόγα» στις αθηναϊκές νύχτες.

Οι εμφανίσεις των δύο σπουδαίων και αγαπημένων καλλιτεχνών ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με μια εντυπωσιακή και sold out πρεμιέρα, δίνοντας το σύνθημα για τα πιο δυνατά parties του φετινού χειμώνα.

Με τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες τους, τη θετική τους ενέργεια και τη γεμάτη πάθος χημεία τους, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρόγραμμα, που συνδυάζει συναίσθημα και διασκέδαση, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση και εντυπωσιακά visuals.

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε, που δίνει τον δικό του παλμό στο πλούσιο πρόγραμμα.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην «Αυτοκίνηση» η Αθήνα ζει ανεπανάληπτες στιγμές!