Χωρίς ίντερνετ και επικοινωνίες παραμένει το Ιράν για 24ώρες ενώ ο έκπτωτος γιος του πρώην μονάρχη του Ιράν προειδοποιεί ότι το καθεστώς σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το blackout για να «δολοφονήσει» διαδηλωτές.

Οι ταραχές στο Ιράν μετρούν ήδη 13 μέρες, οι διαδηλωτές πληθαίνουν σε αριθμό, οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και γίνονται «ολοένα και πιο βίαιες».

Όλα πηγάζουν από θυμό και απογοήτευση που τροφοδοτούνται από μια βαθιά οικονομική κρίση, σχολιάζει αναλυτής του Sky News. Ενώ οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αρχικά στην Τεχεράνη πλέον έχουν εξαπλωθεί σε 13 επαρχίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον πληθωρισμό και την κατάρρευση της οικονομίας, καθώςδεν μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Γρήγορα επεκτάθηκε σε όλους: τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, τους αντιφρονούντες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η οικονομία του Ιράν υποφέρει εδώ και χρόνια και τα προβλήματα επιδεινώθηκαν μετά την επανάληψη των κυρώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και τον τερματισμό μιας διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ταΗνωμένα Έθνη επέβαλαν επίσης κυρώσεις στη χώρα και ο φόβος για την οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα ατρόμητο πλέον πλήθος απέναντι σε ένα θεοκρατικό και βίαιο καθεστώς.

«Αυτή μπορεί να είναι η πιο σοβαρή πρόκληση για το καθεστώς από την επανάσταση του 1979», λέει ο αναλυτής του SkyNews. «Με τον θυμό και την απελπισία να ξεχύνονται στους δρόμους, το κοινό δεν είναι πλέον έτοιμο να ακούσει».

Ο Χαμενεΐ δεν υποχωρεί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ορκίστηκε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στις διαδηλώσεις που έχουν συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να «ευχαριστήσουν» τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η δουλειά είναι μόνο η καταστροφή», δήλωσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε τηλεοπτική ομιλία στην Τεχεράνη. Κάλεσε τον Τραμπ να κοιτάει τα προβλήματα της δικής του χώρας, απαντώντας στις απειλές του περί παρέμβασης αν επιτεθεί σε διαδηλωτή οι δυνάμεις ασφαλέιας της κυβέρνησης και τον κατηγόρησε ότι έχει στα χέρια του το αίμα χιλιάδων Ιράνων.

{https://twitter.com/Anewz_tv/status/2009671765723673073}

Ώρες αργότερα, οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι οι «δολιοφθορείς» δεν θα τύχουν «καμίας επιείκειας», κάτι που φαίνεται να σηματοδοτεί ότι η κυβέρνηση θα κλιμακώσει την καταστολή των διαδηλωτών, παρά τη δέσμευση του Τραμπ να βοηθήσει τους διαδηλωτές εάν αντιμετωπίσουν επιπλέον βία.

Ο δημόσιος και επαναστατικός εισαγγελέας της Τεχεράνης, Αλί Σαλεχί, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές δεν θα δείξουν καμία επιείκεια απέναντι σε όσους, όπως περιέγραψε εμπλακούν σε εμπρησμούς, καταστροφές δημόσιας περιουσίας και ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πρόσθεσε πως όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις θα κατηγορηθούν για μοχαρεμπέχ - διεξαγωγή πολέμου κατά του κράτους, δηλαδή, ένα αδίκημα που τιμωρείται με θανατική ποινή σύμφωνα με το ιρανικό δίκαιο. «Η απάντησή μας θα είναι αποτρεπτική και η απόφαση είναι μοχαρεμπέχ», δήλωσε ο Σαλεχί.

{https://twitter.com/HanifFreeIran/status/2009671858585821607}

Χωρίς ίντερνετ και επικοινωνίες

Σε μία απόπειρα καταστολής, το αυταρχικό καθεστώς επέβαλε διακοπή των επικοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη, καθώς παλεύει να περιορίσει τις διαδηλώσεις και προσπάθησε να αποτρέψει την πρόσβαση σε πληροφορίες και βίντεο στα social media, κόβοντας κάθε πρόσβαση στο ίντερνετ.

Οι διεθνείς παρατηρητές φοβούνται ότι η διακοπή αυτή θα μπορούσε να προηγηθεί μιας ακόμη πιο αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών. «Οι εθνικές διακοπές ρεύματος τείνουν να είναι η στρατηγική του καθεστώτος όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θανατηφόρα βία εναντίον διαδηλωτών», δήλωσε στο CNN ο Alp Toker, διευθυντής της εποπτικής αρχής κυβερνοασφάλειας NetBlocks, «με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης ειδήσεων για το τι συμβαίνει, καθώς και τον περιορισμό του διεθνούς ελέγχου».

{https://twitter.com/Noordawar1/status/2009671690339709301}

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 28 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και παιδιά σκοτώθηκαν μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου. Τρεις άλλες ομάδες που καταγράφουν και παρακολουθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα - η HRANA, με έδρα την Ουάσινγκτον, η Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία και ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επίσης με έδρα τη Νορβηγία - ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 40.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει σοκάρουν με σορούς διαδηλωτών.

{https://www.instagram.com/reel/DTS_odXiXNf/}

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις σε όλο το Ιράν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ, το οποίο παρακολουθεί τις διαμαρτυρίες. Ωστόσο η διακοπή φυσικά δεν ισχύει για τον Χαμενεΐ. Οι λογαριασμοί του στο Χ, ο αγγλόφωνος και ο αραβόφωνος, είναι γεμάτος αλλεπάληλες αναρτήσεις ανά τακτά χρονιά διαστήματα με αναρτήσιες όπου επαναλαμβάνονται όσα είπε στην τηλεοπτική του ομιλία νωρίτερα.

Και ο έκπτωτος

Ο Ρεζά Παχλαβί, μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης και έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν από την άλλη με διρκείς εκκλήσεις του ευχαριστεί τον Τραμπ και του ζητά να είναι «έτοιμος να παρέμβει» για να βοηθήσει τους διαδηλωτές

Ο εξόριστος Παχλεβί,προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το ιρανικό καθεστώς σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το blackout του διαδικτύου στη χώρα για να «δολοφονήσει» διαδηλωτές. «Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας», έγραψε ο Παχλεβί στο X. «Χθες το βράδυ είδατε τα εκατομμύρια γενναίων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν πραγματικές σφαίρες. Σήμερα, αντιμετωπίζουν όχι μόνο σφαίρες αλλά και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών. Χωρίς Διαδίκτυο. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα».

{https://twitter.com/PahlaviReza/status/2009644016036450493}

Ο μεγαλύτερος γιος του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, ήταν 16 ετών όταν η επανάσταση του Ιράν το 1979 ανέτρεψε την 40χρονη διακυβέρνηση του πατέρα του, του τελευταίου Σάχη του Ιράν και πλέον ζει στις ΗΠΑ. Συνέχισε λέγοντας πως ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ «φοβάται το τέλος του εγκληματικού καθεστώτος».

Κατά τον Παχλαβί, ο Χαμενεΐ «απείλησε τους ανθρώπους στους δρόμους με μια βάναυση καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη διακοπή ρεύματος για να δολοφονήσει αυτούς τους νεαρούς ήρωες. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ο λαός θα βρεθεί ξανά στους δρόμους σε μία ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε», είπε. «Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του. Παρακαλώ να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν».

{https://twitter.com/HenMazzig/status/2009269659543957757}