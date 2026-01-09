Κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, ωστόσο, η εικόνα βελτιώθηκε στο κλείσιμο.

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο 2,3%, στον απόηχο της ισχυρής κίνησης που προηγήθηκε στον τραπεζικό κλάδο.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, κυρίως μετά το έντονο ράλι που σημειώθηκε στον τραπεζικό κλάδο την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, η εικόνα βελτιώθηκε στο κλείσιμο, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με άνοδο 0,16% στις 2.207,73 μονάδες.

Ο τζίρος διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 609,06 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 123,21 εκατ. τεμάχια. Σημαντικό μέρος της αξίας συναλλαγών προήλθε από τα 53 πακέτα που διακινήθηκαν, συνολικού ύψους 357,90 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε οριακά κατά 0,66%, κλείνοντας στις 2.503 μονάδες, με μικτή εικόνα στις επιμέρους μετοχές. Η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 0,13%, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 0,52% και η Optima κατέγραψε κέρδη 3,10%, ενώ απώλειες σημείωσαν η Εθνική Τράπεζα με πτώση 2,34%, η Eurobank με -0,69% και η Τράπεζα Κύπρου με -0,70%. Σε εβδομαδιαία βάση, πάντως, ο τραπεζικός κλάδος σημείωσε άλμα 5,3%, αποτελώντας τον βασικό μοχλό της ανόδου.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 5.590 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε οριακά κέρδη 0,09%, κλείνοντας στις 2.887 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά οι Σαράντης, Cenergy, Τιτάν, Coca Cola, Aktor, Aegean και Lamda Development, ενώ στον αντίποδα πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ, Jumbo και ΕΛΠΕ.

Μικτές τάσεις καταγράφηκαν και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με απώλειες για τις μετοχές των EXAE, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Κρι Κρι, Ελλάκτωρ και Alter Ego, ενώ σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι ΑΒΑΞ, Profile και Ideal.

Στο σύνολο της αγοράς, 55 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 54 με απώλειες, με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών να καταγράφεται στην Alpha Bank και τη Eurobank. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 300,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 100,78 εκατ. ευρώ.