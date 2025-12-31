Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που κάνουν ποδαρικό στο Netflix τον Ιανουάριο.

Η νέα χρονιά ξεκινάει στο Netflix με τον καλύτερο πρώτο, καθώς τρεις μόνο ώρες μετά την έλευση του 2026 έρχεται το μεγάλο και πολυαναμενόμενο φινάλε του Stranger Things.

Εκτός από το τελευταίο επεισόδιο -της σειράς φαινόμενο- με τίτλο «The Rightside Up», που θα έχει διάρκεια δύο ώρες και επτά λεπτά και θα κλείσει οριστικά τον κύκλο που ξεκίνησε το 2016, ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς φέρνει επίσης την τέταρτη σεζόν του Bridgerton, την ενδιαφέρουσα σειρά His & Hers, και τη νέα ταινία δράσης The Rip με πρωταγωνιστές τους κολλητούς, Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον.

Επίσης, όσοι μεγάλωσαν στα 90s θα νοσταλγήσουν ξανά την εφηβεία τους βλέποντας το μουσικό ντοκιμαντέρ για τους Take That, ένα από τα πιο θρυλικά boy band του Ηνωμένου Βασιλείου που κατέκτησε ολόκληρο τον πλανήτη, το οποίο θα κάνει μια αναδρομή στην πορεία του γκρουπ παρουσιάζοντας πλούσιο, ακυκλοφόρητο υλικό.;

Σειρές του Netflix

Stranger Things 5: Batch 3 (Stranger Things 5: The Finale)

Κυκλοφορεί 01/01/2026



Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.

{https://youtu.be/XRh731199z0?si=pqzryjXsJSY2I-Yu}



Η Φυγή (Run Away)

Κυκλοφορεί 01/01/2026

Ένας απελπισμένος πατέρας αναζητά την κόρη του που το 'σκασε, εμπλέκεται σε μια δολοφονία και ανακαλύπτει πράγματα που μπορούν να διαλύσουν οριστικά την οικογένειά του.

{https://youtu.be/-qSZJD2CrQY?si=3qhnff-wfBnpp5BW}



Έρωτας 9 με 5 (Love from 9 to 5)

Κυκλοφορεί 01/01/2026



Μια εργατική υπάλληλος και ο γοητευτικός γιος του αφεντικού διεκδικούν τη θέση του CEO σε μια εταιρεία εσωρούχων, αλλά ο έρωτας ίσως τους σαμποτάρει.



Η Εποχή της Μύγας (Time Flies)

Κυκλοφορεί 01/01/2026



Αποφυλακισμένες και με ελάχιστες επιλογές, δύο γυναίκες ανοίγουν επιχείρηση απολύμανσης – ώσπου μια ύποπτη πελάτισσα τις τραβά πίσω στη ζωή που προσπάθησαν να αφήσουν.

{https://youtu.be/_BpTGGM9JKY?si=vtYsbltAI0khAK7Y}



Η Γη της Αμαρτίας (Land of Sin)

Κυκλοφορεί 02/01/2026



Όταν ένας έφηβος εξαφανίζεται, μια αστυνομικός με προσωπικούς δεσμούς στην υπόθεση μπλέκεται σε μια έρευνα που φέρνει στο φως παλιές οικογενειακές διαμάχες.



Unlocked: Ένα Πείραμα στις Φυλακές: Σεζόν 2 (Unlocked: A Jail Experiment: Season 2)

Κυκλοφορεί 07/01/2026



Σε αυτό το διαφωτιστικό ριάλιτι, ένας σερίφης σε ένα κέντρο κράτησης στην Αριζόνα διεξάγει ένα τολμηρό πείραμα για να ενθαρρύνει την αυτενέργεια των κρατουμένων.

{https://youtu.be/tn5u9NvKYdk?si=lyDIgEiAs7MxVJhZ}



Η Δική του και η Δική της (HIS & HERS)

Κυκλοφορεί 08/01/2026



Ένα αποξενωμένο αντρόγυνο –ένας ντετέκτιβ και μια ρεπόρτερ– ανταγωνίζονται για να εξιχνιάσουν έναν φόνο, για τον οποίο θεωρεί ο ένας τον άλλον υπεύθυνο.

{https://youtu.be/8_szlvBLll0?si=X1SEVdNQrToe4gf1}



Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 4 (Alpha Males: Season 4)

Κυκλοφορεί 09/01/2026



Τα βάσανα της αρρενωπότητας συνεχίζονται. Οι τέσσερις φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την πατρότητα, την πίστη και την AI — ενώ ψάχνουν έναν χώρο όπου δεν θα καταπιέζονται.



The Boyfriend: Σεζόν 2 (The Boyfriend: Season 2)

Κυκλοφορεί 13/01/2026



Στο παγωμένο Χοκάιντο, νέες φιλίες και έρωτες ανθίζουν ανάμεσα σε μια νέα παρέα αντρών που βιώνουν αγάπη για πρώτη φορά, ανεκπλήρωτο πόθο και παγωμένα συναισθήματα.

{https://youtu.be/U_RbY9QhR2M?si=nNakvAAMqTCnxKom}



Η Βασίλισσα του Flow: Σεζόν 3 (The Queen of Flow: Season 3)

Κυκλοφορεί 14/01/2026



Ο έρωτας, η μουσική και μια οικογένεια που μεγαλώνει γεμίζουν τη γαλήνια ζωή της Τζέιμι και του Τσάρλι – μέχρι που κάτι ολέθριο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.



Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie's Seven Dials)

Κυκλοφορεί 15/01/2026



Όταν ένα πάρτι σε αρχοντικό καταλήγει σε φόνο, μια ευφυής νεαρή αριστοκράτισσα αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο, στην προσαρμογή του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι.

{https://youtu.be/m750sa5fLu8?si=U8o1lYhIwaL_ohQw}



The Upshaws: Μέρος 7 (The Upshaws: Part 7)

Κυκλοφορεί 15/01/2026



Η Ρετζίνα κατεβαίνει στις εκλογές. Το γκαράζ του Μπένι δοκιμάζεται. Κι όμως, οι Άπσοου βρίσκουν πάντα τρόπο να μένουν αληθινοί, θορυβώδεις και γεμάτοι αγάπη.

{https://youtu.be/NQb-L5VFDmw?si=kMCrMKMUge4QTpxs}



Χωρισμός λόγω Έρωτα (To Love, To Lose)

Κυκλοφορεί 15/01/2026



Ένας καταδικασμένος έρωτας σφραγίζει τη μοίρα δύο οικογενειών όταν μια γυναίκα που πασχίζει να σώσει το οικογενειακό της εστιατόριο ερωτεύεται τον μπράβο ενός τοκογλύφου.



Φτάνοντας στην Ακμή της (Finding Her Edge)

Κυκλοφορεί 22/01/2026



Για να σώσει το παγοδρόμιο της οικογένειάς της, μια πρώην αθλήτρια του πατινάζ επιστρέφει στον πάγο με έναν συναρπαστικό νέο παρτενέρ, διατηρώντας παράλληλα τα συναισθήματά της για τον παλιό της παρτενέρ, τον πρώτο της έρωτα.



Bridgerton: Season 4 Part 1 (Bridgerton: Season 4: Batch 1)

Κυκλοφορεί 29/01/2026



{https://youtu.be/IqaXNwAzSmQ?si=gpK4HXurISNdvF3g}

Πίσω από το κάλυμμα μιας μάσκας, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το πρώτος μέρος να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο να ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου.



Free Bert

Κυκλοφορεί 22/01/2026



Ένας ασυμμάζευτος μπαμπάς και η εξίσου απρόβλεπτη οικογένειά του προκαλούν χάος, όταν προσπαθούν να ταιριάξουν με τις σνομπ οικογένειες του κυριλέ νέου τους σχολείου.

{https://youtu.be/Ei-bNnwnvB0?si=dg8dLCshw0IHmXrK}

Ταινίες του Netflix

Άνθρωποι που Συναντάμε στις Διακοπές (People We Meet on Vacation)

Κυκλοφορεί 9/01/2026



Η Πόπι είναι ανεξάρτητη. Ο Άλεξ έχει πάντα πλάνο. Μετά από τόσες καλοκαιρινές διακοπές μαζί, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί φίλοι αναρωτιούνται μήπως είναι το τέλειο ζευγάρι.

{https://youtu.be/m1C9DTOUH5s?si=AjTm68rYfnj5WO8G}



The Rip

Κυκλοφορεί 16/01/2026



Η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται όταν μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι βρίσκει εκατομμύρια σε μια ερειπωμένη γιάφκα κι αμφισβητούνται οι πάντες και τα πάντα.



{https://youtu.be/ARU2WHyOPxE?si=mZAW9jUWQl1NvbAi}



Ο Πλαστογράφος (The Big Fake)

Κυκλοφορεί 23/01/2026



Ένας επίδοξος καλλιτέχνης γίνεται κορυφαίος πλαστογράφος για συμμορίες του υποκόσμου της Ρώμης του '70. Μια δραματική ταινία εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.

{https://youtu.be/pOtME1Ah6dI?si=afMKA_KrVYoq5v32}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Aπαγωγή: Ελίζαμπεθ Σμαρτ (Kidnapped: Elizabeth Smart)

Κυκλοφορεί 21/01/2026



Το 2002, η 14χρονη Ελίζαμπεθ Σμαρτ απάχθηκε υπό την απειλή μαχαιριού στο υπνοδωμάτιό της. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία επιβίωσής της και την αναζήτηση υπόπτων.

{https://youtu.be/suZtQp5Vmo0?si=KWs1eqhDwu5rvbJW}



Take That

Κυκλοφορεί 27/01/2026



Μέσα από ακυκλοφόρητο υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την άνοδο, την πτώση και τη μοναδική επανένωση ενός από τα πιο θρυλικά boy band του Ηνωμένου Βασιλείου.

{https://youtu.be/2V6j1Ks_t4M?si=uwUW2jMJyMWjV335}

Netflix K&F Film

Καλά Δωρούγεννα από τον Έλμο και τον Μαρκ Ρόμπερ (Elmo and Mark Rober's Merry Giftmas)

Κυκλοφορεί 08/01/2026



Ο Έλμο και η παρέα του από το Σέσαμι Στριτ συνεργάζονται με τον πρώην μηχανικό της NASA –πλέον YouTuber– Μαρκ Ρόμπερ και φτιάχνουν ξεχωριστά δώρα για τα Χριστούγεννα.

Netflix K&F Series

Κόκκινο Ψάρι, Μπλε Ψάρι: Σεζόν 2 (Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish: Season 2)

Κυκλοφορεί 01/01/2026



Πάνω, κάτω... χάθηκαν, βρέθηκαν! Είτε πετούν χαρταετό είτε αναζητούν έναν χαμένο θησαυρό, οι περιπέτειες του Κόκκινου και του Μπλε είναι πάντα το αντίθετο του βαρετού.

Netflix Sports Series

WWE: Unreal: Σεζόν 2 (WWE: Unreal: Season 2)

Κυκλοφορεί 20/01/2026



Απίστευτες ανατροπές. Ακραίες περσόνες. Και άπλετο δράμα. Μπείτε στα παρασκήνια παρέα με τους μεγαλύτερους Superstars του WWE στο δρόμο για το SummerSlam.

Netflix Comedy Special

Μαρσέλο Χερνάντεζ: Αμερικανάκι (Marcello Hernández: American Boy)

Κυκλοφορεί 07/01/2026



Στο πρώτο του σταντ απ για το Netflix, ο Μαρσέλο Χερνάντεζ ασχολείται με τις ρίζες του: από τους οικογενειακούς διαγωνισμούς χορού μέχρι τα μαθήματα ζωής της μαμάς του.



Μάικ Επς: Αυταπάτες (Mike Epps: Delusional)

Κυκλοφορεί 27/01/2026



Δυσβάσταχτοι χωρισμοί. Δόξα. Ο ξεκαρδιστικός Μάικ Επς εξηγεί χωρίς φίλτρο πώς μια μικρή δόση ψευδαίσθησης και πολλή δουλειά τον ανέδειξαν σε σταρ.

Netflix Live Event

WWE SmackDown: 2026

Κυκλοφορεί 03/01/2026



Οι κορυφαίοι Superstar του WWE κλείνουν λογαριασμούς και αποκτούν νέους αντιπάλους, σε εβδομαδιαίες αναμετρήσεις στο ρινγκ με αγώνες γεμάτους δράση από το SmackDown.



Raw: 2026

Monday Night Raw: 2026

Κυκλοφορεί 06/01/2026



Η πρωτοποριακή και γεμάτη Superstars σειρά αγώνων πάνω στο ρινγκ του WWE προσφέρει ζωντανή δράση, δράμα κι απαράμιλλο πάθος για τον αθλητισμό κάθε εβδομάδα.



WWE NXT: 2026

Κυκλοφορεί 07/01/2026



Οι πιο λαμπροί και πολλά υποσχόμενοι παλαιστές δίνουν μάχη σώμα με σώμα στην προσπάθειά τους να γίνουν οι δημοφιλέστεροι Superstar στην αθλητική ψυχαγωγία.



Star Search

Κυκλοφορεί 20/01/2026



Μεγαλύτερα ταλέντα. Υψηλότερο διακύβευμα. Η ψήφος σας. Η εμβληματική διαγωνιστική σειρά επιστρέφει για μια νέα γενιά – ζωντανά. Η αναζήτηση ξεκινά.



Ζωντανά από τον Ουρανοξύστη (Skyscraper Live)

Κυκλοφορεί 23/01/2026



Ο free solo αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ προσπαθεί να ανεβεί σ' έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες του πλανήτη. Ένα ριψοκίνδυνο ζωντανό event από την Ταϊπέι της Ταϊβάν.



Royal Rumble: Season 39: 2026

Κυκλοφορεί 31/01/2026



Ο δρόμος για τη WrestleMania αρχίζει εδώ με μια μαραθώνια μάχη. Οι Superstars αγωνίζονται για το ποιος θα νικήσει τους καλύτερους του WWE στον θρυλικό αγώνα Royal Rumble

