Οι θαυμαστές δεν φαίνεται να ενθουσιάστηκαν καθόλου με το έβδομο επεισόδιο της 5ης σεζόν το οποίο σημείωσε αρνητικό ρεκόρ.

Το έβδομο επεισόδιο της πέμπτης (και τελευταίας) σεζόν του Stranger Things έχει συγκεντρώσει μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην ιστορία της σειράς του Netflix.

Ο δεύτερος τόμος της τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς του κυκλοφόρησε -στην Ελλάδα- τα ξημερώματα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων, με τα επεισόδια πέντε έως επτά να συνεχίζουν την απόλυτη αναμέτρηση μεταξύ των κατοίκων του Χόκινς και του κακού Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ).

{https://youtu.be/Gan_u8wOt1E?si=2CMGqAPnYDrVlPC0}

Σε αντίθεση με το τελευταίο επεισόδιο του προηγούμενου τόμου, που απέσπασε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες σύμφωνα IMDb, το τελευταίο επεισόδιο του Volume 2, με τίτλο The Bridge, είναι από τα χειρότερα της σειράς -και πάλι σύμφωνα με το IMDb.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι συνολικά η πέμπτη σεζόν κάπως δυσκολεύεται να κερδίσει την εκτίμηση των θαυμαστών. Μέχρι στιγμής ο πέμπτος κύκλος συγκεντρώνει βαθμολογία κοινού 56% στο Rotten Tomatoes, μια εντυπωσιακή πτώση από το 89% της τέταρτης σεζόν. Οι κριτικοί ωστόσο ήταν πιο επιεικείς και με τη βαθμολογία 84% που του χάρισαν, έσωσαν κάπως τα πράγματα.

Οι κριτικοί περιγράφουν τον πρώτο τόμο της πέμπτης σεζόν ως «το μεγάλο, τολμηρό ξεκίνημα του τέλους» και ότι «ίσως αναπόφευκτα, ο πρώτος τόμος μοιάζει πολύ με ορεκτικό για την υπόλοιπη σεζόν». Αλλά ακόμα και σε αποσπασματική μορφή, το Stranger Things έχει μια έμφυτη ικανότητα στην επική και συναισθηματικά συγκινητική αφήγηση. Μετά από τόσα χρόνια, αυτή η έξυπνη, δημοφιλής σειρά επιστημονικής φαντασίας εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να φέρει τα πάνω κάτω.

{https://youtu.be/e0Eo0D038rQ?si=bFGCyajGdO693iuA}

Το μεγάλο φινάλε του Stranger Things, το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τηλεοπτική κουλτούρα, με τίτλο «The Rightside Up», θα κυκλοφορήσει στο Netflix την 1η Ιανουαρίου, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο που ξεκίνησε το 2016 με ένα επεισόδιο που θα έχει διάρκεια δύο ώρες και επτά λεπτά.