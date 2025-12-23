Τα τρία νέα επεισόδια του δεύτερου τόμου της πέμπτης σεζόν κυκλοφορούν στο Netflix τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου.

Ο συνδημιουργός του Stranger Things, Ρος Ντάφερ, επιβεβαίωσε τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων επεισοδίων της πέμπτης σεζόν της σειράς.

Τα επεισόδια πέντε, έξι και επτά θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, ενώ ο επίλογος θα ακολουθήσει την Πρωτοχρονιά την ίδια ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία επεισόδια έχουν παρόμοια διάρκεια με αυτά του πρώτου τόμου και τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στον streamer.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ντάφερ στο Instagram, το πέμπτο επεισόδιο, με τίτλο «Shock Jock», θα διαρκέσει μία ώρα και οκτώ λεπτά, ενώ το έκτο επεισόδιο, «Escape From Camazotz», θα διαρκέσει μία ώρα και 15 λεπτά.

Το έβδομο επεισόδιο, «The Bridge», διαρκεί μία ώρα και έξι λεπτά, ενώ το φινάλε της σειράς, «The Rightside Up», είναι δύο ώρες και επτά λεπτά, δηλαδή ελαφρώς μικρότερο από το δύο ωρών και 22 λεπτών φινάλε της τέταρτης σεζόν, «The Piggyback», το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο σε διάρκεια επεισόδιο της σειράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα», αναφέρεται στην περιγραφή του Netflix για τον επερχόμενο δεύτερο τόμο της τελευταίας σεζόν.

{https://youtu.be/Ul1q-_jHsYM?si=nAXOY7ba1SuKoqEG}

Τα τελευταία επεισόδια έχουν παρόμοια διάρκεια με αυτά του πρώτου μισού της σεζόν, τα οποία κυκλοφόρησαν την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Θυμίζουμε ότι το Stranger Things έκανε πρεμιέρα στις 15 Ιουλίου 2016, και αμέσως έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Η δεύτερη σεζόν ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2017, με την τρίτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου 2019.

Η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, χωρισμένη σε δύο μέρη: το πρώτο πακέτο επεισοδίων ήταν διαθέσιμο στις 27 Μαΐου 2022 ενώ το δεύτερο την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους. Η αναμονή για την πέμπτη σεζόν ήταν μεγάλη, καθώς χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια για το μεγάλο φινάλε, και εννέα χρόνια από τότε που το Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix.