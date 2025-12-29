Το Netflix παρουσιάζει την άνοδο, τον χωρισμό και την πτώση ενός από τα σπουδαιότερα boyband στον κόσμο .

Το Netflixκυκλοφόρησε μία πρώτη ματιά από την πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Take That.

Η περιορισμένης διάρκειας σειρά θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη στις 27 Ιανουαρίου και θα παρουσιάσει την άνοδο του εμβληματικού βρετανικού boyband, που αρχικά αποτελούνταν από τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Γκάρι Μπάρλοου, Μαρκ Όουεν, Τζέισον Όραντζ και Χάουαρντ Ντόναλντ.

Με 35 χρόνια αρχειακού υλικού μαζί με νέες συνεντεύξεις με τους Μπάρλοου, Ντόναλντ και Όουεν η σειρά του Netflix υπόσχεται να προσφέρει μια «προσωπική ματιά στις κορυφαίες στιγμές, τις στενοχώριες και τη διαχρονική κληρονομιά ενός από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά συγκροτήματα όλων των εποχών».

Από τα πρώτα τους βήματα ως πενταμελή μπάντα από το Μάντσεστερ μέχρι να γίνουν σούπερ σταρ της ποπ, «ξαναζήστε τη συντροφικότητα, το χάος και την ανθεκτικότητα που τροφοδότησαν την ραγδαία άνοδό τους, τον δραματικό χωρισμό τους και μια από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία της βρετανικής μουσικής», αναφέρει το Νetflix. «με δικά τους λόγια στην αφήγηση, αυτή είναι η βαθιά προσωπική ιστορία των Take That».

Το πρώτο τρέιλερ, δείχνει το συγκρότημα στα παρασκήνια πριν από μια συναυλία τη δεκαετία του '90.

Σημειώνεται πως το πρώτo μέρος της νέας σειράς ακολουθεί έναν και πλέον χρόνο μετά τη βιογραφική ταινία του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Better Man, η οποία παρουσίασε τη δική του οπτική για την εποχή του στο συγκρότημα.

