Η λίστα με τα ισχύοντα μπλόκα και οι διαθέσιμες παρακαμπτήριες οδοί.

Παρά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε κομβικά σημεία της χώρας, με μπλόκα να παραμένουν ενεργά και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας όπου απαιτείται.

Οι αγρότες διατηρούν την παρουσία τους με τρακτέρ εκτός οδοστρώματος σε αρκετά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, δηλώνοντας ότι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ ξεκαθαρίζουν πως η στάση τους θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου. Παρά τη χαλάρωση των μπλόκων, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα και ότι η στάση τους θα επαναξιολογηθεί μετά τις κυβερνητικές απαντήσεις. Όπως τονίζουν, η προσωρινή αποσυμφόρηση των δρόμων δεν σημαίνει λήξη των κινητοποιήσεων, αλλά μια προσπάθεια να δοθεί χώρος στον διάλογο και να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της απευθείας συνάντησης με την πολιτική ηγεσία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε

Θήβα Βοιωτίας,89,835η χ/θΑυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555ηχ/θ (Α/Κ Λιβανατών), κίνηση στον παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως μέσω των Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, Λιβαδειάς – Αταλάντης, στην 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς (Κόμβος Παλαιού Λεβέντη) και μέσω των Π.Ε.Ο. Λαμίας- Λιβαδειάς, Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών Χαλκίδας, στην 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας).

Στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500ηχ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065ηχ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω των Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας,203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.(Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και ειδικότερα, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, η κυκλοφορία διεξάγεται επί τόπου από τις εισόδους – εξόδους του Α/Κ Μπράλου, ενώ όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα εκτρέπονται στη ράμπα εξόδου του Α/Κ Μπράλου και στη συνεχεία κινούνται στην Ε.Ο. Θερμοπυλών – Ιτέας έως την 21η χ/θ αυτής, όπου εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω των Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών – Χαλκίδας καταλήγουν στον Α/Κ Ριτσώνας.

Στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε., φορτηγών και λεωφορείων), διεξάγεται επί τόπου από τις εισόδους – εξόδους του Α/Κ Μπράλου

