Όσα θέλετε να ξέρετε για τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Μετά τον Καποδίστρια και τα Κάλαντα των Χριστουγέννων που σκίζουν στο ελληνικό box office, ακόμα μια ελληνική ταινία, το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο», του Αλέξανδρου Ρήγα έρχεται από την Πέμπτη (8/01), να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τα εισιτήρια στους κινηματογράφους.

Πρόκειται για τη συνέχεια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς του 2000 που διακόπηκε απότομα και που επιτέλους θα ολοκληρώσει την ιστορία, παρουσιάζοντας ένα all star καστ πασίγνωστων ηθοποιών.

Επίσης το post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας Greenland με πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ Μπάτλερ και η ταινία Primate, που περιέχει όλα τα κλισέ του τρόμου, αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού.

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο

Η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στο Mega το 2000 και που γνώρισε τεράστια επιτυχία αν και διακόπηκε πριν την ολοκλήρωσή της, έρχεται 25 χρόνια μετά, στη μεγάλη οθόνη, με τη μορφή δύο ταινιών.

Τέσσερις γυναίκες, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφείο, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια. Μια παλιά υπόσχεση τις δένει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία.



Με αρχικό στόχο ένα προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο, γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα: τίποτα δεν συμβαίνει όπως το είχαν φανταστεί. Κάθε τους βήμα φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις, κωμικοτραγικές γκάφες και ανατροπές που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

{https://youtu.be/77CLNX-czhw?si=q6BuMej8VGiWWeJR}

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη), Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ), Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου), Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου) και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς).



Συμμετέχουν: Ταξιάρχης Χάννος (Παπαλάμπρος), :Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος), :Κώστας Φιλιππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης), Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark), Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη), Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη), Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπτούλ), Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης), Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου), Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος), Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά), Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης), Τραιάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο), Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος), Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής) και η Πέμη Ζούνη.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας.

Greenland 2 (Greenland 2: Migration)

Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν, επιστρέφoυν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο.

Μία νέα μάχη ξεκινά για την οικογένεια Γκάριτι, που πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο και να ταξιδέψει στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.

{https://youtu.be/5sRqKYRRECI?si=_qB6_pOH2gp7_J6c}

Primate

Oι τροπικές διακοπές μιας παρέας φίλων μετατρέπονται σε μια εφιαλτική ιστορία τρόμου και επιβίωσης, όταν ένας ήμερος χιμπατζής, ο Μπεν, αγριεύει ανεξέλεγκτα.

{https://youtu.be/xPkJBoi9t-Y?si=MxtrZhr6IN_2tGpL}

Ένα Πράγμα με Φτερά (The Thing with Feathers)

Βασισμένο στο best seller «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» του Μαξ Πόρτερ.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του, ένας πατέρας (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του. Καθώς απομονώνεται από τον έξω κόσμο, η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει και μια παράξενη παρουσία αρχίζει να τον παρακολουθεί.

Ένα κοράκι, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από τις εικονογραφήσεις του πατέρα, πρόκειται να γίνει ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής τους, καθοδηγώντας τους με την επιβλητική του παρουσία, να «διαλέξουν»: θλίψη ή απόγνωση;

{https://youtu.be/dYlLDo626Yo?si=SbNksVuQIi8UBDKj}

Με τους: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Σαμ Σπρουέλ, Ντέιβιντ Θιούλις.

Το Μυστηριώδες Βλέμμα του Ροζ Φλαμίνγκο (The Mysterious Gaze of the Flamingo)

Είναι 1982 και ένα εντεκάχρονο ορφανό κορίτσι βρίσκει την οικογένεια που του έλειπε στην καρδιά μιας μικρής queer κοινότητας η οποία ζει σε μια απομονωμένη κωμόπολη, στην έρημο της Βόρειας Χιλής.

Το τοπίο είναι αφιλόξενο και σκληρά ανδροκρατούμενο, τα θαρραλέα μέλη της κοινότητας όμως απαντούν με γαργαλιστική τσαχπινιά και τσαγανό, μέχρι τη στιγμή που η φήμη για έναν θανατηφόρο μεταδοτικό ιό θα σκορπίσει τον φόβο και τη βία στην περιοχή.

Πρόκειται για την την επίσημη υποβολή της Χιλής στα προσεχή Όσκαρ.

{https://youtu.be/QynnghTXgQs?si=JsMTy7POU4eZozmj}

Το Αριστερό μου Χέρι (Left-Handed Girl)

Αμέσως μετά τον θρίαμβο της Anora, ο Σον Μπέικερ επιστρέφει ως παραγωγός, σεναριογράφος και μοντέρ στους δρόμους της Ταϊπέι, πλάι στην επί χρόνια συνεργάτιδά του Τσου Σιχ-Τσινγκ.

Μια ολόφρεσκη ματιά στους οικογενειακούς δεσμούς, με όπλο μια από τις καλύτερες παιδικές ερμηνείες.

{https://youtu.be/dxOMS-9TOwo?si=tXLo8vU21mWTul_G}

O Σούπερ Τσάρλι (Super Charlie)

Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι.

Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σούπερ μωρού.

{https://youtu.be/KQvpa6c3A7U?si=814LhGqgyNFQTXrH}