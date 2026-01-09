Στην κορυφή της χρηματιστηριακής δραστηριότητας για το 2025 βρέθηκαν οι μεγάλες τραπεζικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, με έντονη συγκέντρωση του τζίρου στις δέκα πρώτες.
Σε επίπεδο έτους, πρώτη κατατάχθηκε η Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., με συνολική αξία συναλλαγών 25,41 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 23,63% επί του συνόλου των 107,54 δισ. ευρώ.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 18,56 δισ. ευρώ και ποσοστό 17,26%, ενώ τρίτη ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με 13,35 δισ. ευρώ και μερίδιο 12,42%. Ακολούθησαν η Alpha Finance Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 8,80 δισ. ευρώ και ποσοστό 8,18% και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. επίσης με 8,79 δισ. ευρώ και ίδιο μερίδιο 8,18%. Την πρώτη δεκάδα του 2025 συμπλήρωσαν η UBS Europe SE με 6,86 δισ. ευρώ και 6,38%, η Τράπεζα Optima Bank A.E. με 6,02 δισ. ευρώ και 5,60%, η BofA Securities Europe SA με 4,60 δισ. ευρώ και 4,28%, η Citigroup Global Markets Europe AG με 3,68 δισ. ευρώ και 3,42% και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 2,85 δισ. ευρώ και ποσοστό 2,65%.
Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 8,74 δισ. ευρώ, η εικόνα της κατάταξης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.
Η Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση με συναλλαγές 1,97 δισ. ευρώ και μερίδιο 22,57%, ενώ ακολούθησε η Eurobank Equities με 1,71 δισ. ευρώ και ποσοστό 19,52%. Τρίτη ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή με τζίρο 1,13 δισ. ευρώ και μερίδιο 12,98%. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν η Alpha Finance με 729,99 εκατ. ευρώ και ποσοστό 8,35% και η Εθνική Χρηματιστηριακή με 617,15 εκατ. ευρώ και 7,06% αντίστοιχα.
Τη δεκάδα του Δεκεμβρίου συμπλήρωσαν η UBS Europe SE με 598,32 εκατ. ευρώ και 6,84%, η Τράπεζα Optima Bank με 520,07 εκατ. ευρώ και 5,95%, η Citigroup Global Markets Europe AG με 384,54 εκατ. ευρώ και 4,40%, η BofA Securities Europe SA με 323,13 εκατ. ευρώ και 3,70% και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή με συναλλαγές 175,32 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,00%.