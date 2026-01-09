Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που κατέκτησαν την κορυφή.

Στην κορυφή της χρηματιστηριακής δραστηριότητας για το 2025 βρέθηκαν οι μεγάλες τραπεζικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, με έντονη συγκέντρωση του τζίρου στις δέκα πρώτες.

Σε επίπεδο έτους, πρώτη κατατάχθηκε η Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., με συνολική αξία συναλλαγών 25,41 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 23,63% επί του συνόλου των 107,54 δισ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 18,56 δισ. ευρώ και ποσοστό 17,26%, ενώ τρίτη ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με 13,35 δισ. ευρώ και μερίδιο 12,42%. Ακολούθησαν η Alpha Finance Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 8,80 δισ. ευρώ και ποσοστό 8,18% και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. επίσης με 8,79 δισ. ευρώ και ίδιο μερίδιο 8,18%. Την πρώτη δεκάδα του 2025 συμπλήρωσαν η UBS Europe SE με 6,86 δισ. ευρώ και 6,38%, η Τράπεζα Optima Bank A.E. με 6,02 δισ. ευρώ και 5,60%, η BofA Securities Europe SA με 4,60 δισ. ευρώ και 4,28%, η Citigroup Global Markets Europe AG με 3,68 δισ. ευρώ και 3,42% και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με συναλλαγές 2,85 δισ. ευρώ και ποσοστό 2,65%.

Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 8,74 δισ. ευρώ, η εικόνα της κατάταξης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Η Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση με συναλλαγές 1,97 δισ. ευρώ και μερίδιο 22,57%, ενώ ακολούθησε η Eurobank Equities με 1,71 δισ. ευρώ και ποσοστό 19,52%. Τρίτη ήταν η Euroxx Χρηματιστηριακή με τζίρο 1,13 δισ. ευρώ και μερίδιο 12,98%. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν η Alpha Finance με 729,99 εκατ. ευρώ και ποσοστό 8,35% και η Εθνική Χρηματιστηριακή με 617,15 εκατ. ευρώ και 7,06% αντίστοιχα.

Τη δεκάδα του Δεκεμβρίου συμπλήρωσαν η UBS Europe SE με 598,32 εκατ. ευρώ και 6,84%, η Τράπεζα Optima Bank με 520,07 εκατ. ευρώ και 5,95%, η Citigroup Global Markets Europe AG με 384,54 εκατ. ευρώ και 4,40%, η BofA Securities Europe SA με 323,13 εκατ. ευρώ και 3,70% και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή με συναλλαγές 175,32 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,00%.