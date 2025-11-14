Ο ταλαντούχος Στέλιος Διονυσίου παρουσιάζει το νέο τραγούδι του.

Σε άκρως δημιουργική περίοδο βρίσκεται ο Στέλιος Διονυσίου, ο οποίος κυκλοφορεί το καινούργιο τραγούδι του με τίτλο «Έχω τα ψυχολογικά μου» από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Πες του Μάγκα» ο ταλαντούχος τραγουδιστής παρουσιάζει ένα ακόμα δυνατό τραγούδι σε στίχους και μουσική Βασίλη Δήμα.

Η δυναμική ενορχήστρωση και η ξεχωριστή φωνή του Στέλιου Διονυσίου συνθέτουν μια ακόμα επιτυχία για τον μουσικό κατάλογο του τραγουδιστή, και το μόνο βέβαιο είναι πως όλοι θα τραγουδάμε «έχω τα ψυχολογικά μου».

To κοινό του τραγουδιστή φώναξε «επιτέλους» στα σχόλια και πλήθος κόσμου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα κυκλοφορία του. «Επιτέλους μας είχες λείψει πολύ», «επιτέλους να ακούσουμε λίγο αντρίκια φωνή», «επιτέλους ακούμε Διονυσίου και πάλι!», ήταν κάποια από τα σχόλια.

Μια γεύση από το νέο τραγούδι του:

{https://www.tiktok.com/@stelios.dionisiou/video/7568475156427853078}

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://steliosdionisiou.lnk.to/EhoTaPsihologikaMou