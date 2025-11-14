Ένα ακόμη διπλό, απολαυστικό επεισόδιο έρχεται απόψε στις 20.00, στο «Σόι Σου».

«Το Σόι Σου» σήμερα στις 20:00, με νέο διπλό επεισόδιο.

Στους Χαμπέους… ο Σάββας χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του όταν ακούει ότι η κόρη του είναι έγκυος!

Στους Τριαντάφυλλους… η Αλεξάνδρα δεν έχει πει την τελευταία της λέξη για τη συγκατοίκηση με τους Ζουζουνέλ!

{https://www.youtube.com/watch?v=6AbtjnKfuPE}

«Το Σόι Σου»: Επεισόδιο 5 και 6

Επεισόδιο 5:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Τρίδυμα

Πόσο έτοιμοι είναι οι Χαμπέοι να δεχτούν όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία νέα μέλη; Η περίεργη συμπεριφορά της Χαράς κινεί τις υποψίες της Λυδίας. Οι φόβοι της επιβεβαιώνονται όταν ανακαλύπτει τυχαία ένα υπερηχογράφημα που απεικονίζει… τρία έμβρυα!

Η αναστάτωση δεν αργεί να ξεσπάσει στο Χαμπέικο, με τον Βαγγέλη και τον Σάββα να καταπίνουν υπογλώσσια μετά τα χαρμόσυνα μαντάτα, όσο η υπόλοιπη οικογένεια προσπαθεί να χωνέψει, την εγκυμοσύνη της Χαράς!

Παράλληλα, η Μπέλα, προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά ενός νεαρού κτηνίατρου, έχοντας απογοητευτεί πλήρως από τους καλλιτέχνες.

Τι θα γίνει όμως, όταν η Μπέλα ανακαλύψει. πως ο πατέρας των τρίδυμων μωρών είναι ο κτηνίατρος που ποθεί;

{https://www.youtube.com/watch?v=rodoDcmyxu0}

Επεισόδιο 6:

Η Δεξίωση

Οι Ζουζουνέλ έχουν επιτέλους βρει νέο σπίτι για να μετακομίσουν και η Αντωνία οργανώνει ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι στο πατρικό των Τριαντάφυλλου, με καλεσμένες τη Λυδία, την Όλγα, τη Μπέλα και την Αλίνα.

Όλως τυχαίως (ή και καθόλου τυχαία), η Αλεξάνδρα την ίδια μέρα και ώρα διοργανώνει δεξίωση στον ίδιο χώρο, με καλεσμένους τον Σάββα, τον Κωνσταντίνο και τον Μενέλαο.

Ο δε Μένιος σε ρόλο μετρ. Η οικογένεια χωρίζεται σε «αντίπαλα στρατόπεδα». Ο Μενέλαος πασχίζει να κρατήσει ισορροπίες, ο Μένιος πασχίζει να κρατήσει το δίσκο!

Ωστόσο, ένα πορτρέτο του Σπυράκου θα γίνει αφορμή να μπει η Αλεξάνδρα σε σκέψεις και, όπως πάντα, κάτι σκαρφίζεται.

Μήπως αυτή η συγκατοίκηση δεν τελειώνει εδώ;

{https://www.youtube.com/watch?v=G9JeV9jZ-BI}